Kayseri 2. Amatör Küme'de büyük heyecan
Kayseri 2. Amatör Küme'de A, B, C ve D gruplarında hafta sonu 7 karşılaşma oynanırken, 4. hafta geride kaldı.
- 08.05.2023 11:31
- Güncelleme: 08.05.2023 11:31
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Kayseri 2. Amatör Küme’de A, B, C ve D gruplarında hafta sonu 7 karşılaşma oynanırken, 4. hafta geride kaldı.
Kayseri 2. Amatör Küme’de 4. haftada oynanan 7 müsabakada 37 gol atıldı. Pınarbaşı Gençlerbirliği ile Yeni Mahalle Yeni Ufuklarspor maçında toplam 10 gol atılırken, bu müsabaka haftanın en gollü karşılaşması oldu. Bu hafta sonu 2. Amatör Küme’de 5. hafta heyecanı yaşanacak.
4. haftada alınan toplu sonuçlar ise şu şekilde:
Yeni Esenspor 3-2 Döğerspor
Cırgalanspor 1-3 Sarız Anadoluspor
Pınarbaşı Belediyespor 2-4 Fevzi Çakmakspor
Pınarbaşı Gençlerbirliği 2-8 Y.M. Y. Ufuklarspor
Yeşilspor 2-2 Talas İdman Yurdu
Sümerspor 3-2 Y.B.Şafakspor
Anayurt Finalspor 1-2 Büyüleyenspor
A.Kızılırmakspor 3-0 K. Mithatpaşaspor (Hükmen)