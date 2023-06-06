Kayseri 2. Amatör Küme'de Play-Off'a kalan 7 takım belli oldu

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme'de ligin bitimine 1 hafta kala Play-Off'a kalan 7 takım belli oldu.

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  • 06.06.2023 08:28
  • Güncelleme: 06.06.2023 08:28
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Kayseri 2. Amatör Küme'de Play-Off'a kalan 7 takım belli oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme’de ligin bitimine 1 hafta kala Play-Off’a kalan 7 takım belli oldu.

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme’de 9. haftanın ardından ligin bitimine 1 hafta kala 7 takım adını Play-Off’’a yazdırdı. A Grubu’nda Kalespor, Yeni Mahalle Yeni Ufuklarspor, B Grubu’nda Talas İdman Yurdu, Yeşilspor, C Grubu’nda Yeni Esenspor ve D Grubu’nda Sarız Anadoluspor ile Büyüleyenspor takımları Play-Off’a çıkmayı başaran takımlar oldular. A, B ve D Gruplarında 2’şer takım belli olurken C Grubunda 1 takım belli oldu.

C Grubu ikinci takımı ilerleyen günlerde belli olacak. Play-Off’a kalan takımlar normal sezonun ardından Play-Off mücadelesi verecekler.

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İHA

Kayseri Gündem
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