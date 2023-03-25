Kayseri 2. Amatör Küme fikstür çekimi yapıldı
Kayseri 2. Amatör Küme fikstür çekimi, 20 takımın katılımı ile Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirildi.
- 25.03.2023 08:20
- Güncelleme: 25.03.2023 09:25
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Kayseri 2. Amatör Küme fikstür çekimi, 20 takımın katılımı ile Sümer Amatör Evi’nde gerçekleştirildi.
1-2 Nisan’da başlayacak olan 2. Amatör Küme maçlarının fikstür çekimine Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, ASKF ve Futbol İl Tertip Komitesi üyeleri ile birlikte ligde mücadele edecek olan 20 takımın temsilcileri katıldı. Yapılan fikstür çekimi sonrasında takımlar 5’şerli dört ayrı grupta mücadele edecek. Ligde maçlar çift devreli lig usulüne göre oynanacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar Play-Off oynama hakkı elde edecek. Her gruptan iki takım yarı finale çıkacak ve kura çekimi ile birbirleriyle oynayacak. Yarı finale kalan 4 takım, yapılacak olan kura çekimi birbirleriyle oynayacak ve kazanan 2 takım adını bir üst lige yazdıracak. Kayseri 2. Amatör Küme’de yapılan fikstür çekimi sonrasında gruplar ise şöyle oluştu:
A Grubu
Yeni Mahalle Yeni Ufuklar
Pınarbaşı Belediyespor
Pınarbaşı Gençlikspor
Fevzi Çakmakspor
Kalespor
1.Hafta
Yeni Mahalle Yeni Ufuklar- Fevzi Çakmakspor
Pınarbaşı Gençlikspor- Kalespor
Pınarbaşı Belediyespor (BAY)
B Grubu
Talas İdman Yurdu
Yeşilhisar Belediyespor
Kuşçu Mithatpaşaspor
A.Kızılırmakspor
Yeşilspor
1. Hafta
Talas İdman Yurdu- Kuşçu Mithatpaşaspor
Yeşilhisar Belediyespor- Yeşilspor
A.Kızılırmakspor (BAY)
C Grubu
Develi Erciyesspor
Yeni Esenspor
Döğerspor
Y.B.Şafakspor
Sümerspor
1. Hafta
Yeni Esenspor-Y.B.Şafakspor
Döğerspor-Develi Erciyesspor
Sümerspor (BAY)
D Grubu
Büyüleyenspor
Güneşli Gençlikspor
Anayurt Finalspor
Sarız Anadoluspor
Cırgalanspor
1. Hafta
Büyüleyenspor-Sarız Anadoluspor
Anayurt Finalspor-Güneşli Gençlikspor
Cırgalanspor (BAY)