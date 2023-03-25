Kayseri 2. Amatör Küme fikstür çekimi yapıldı

Kayseri 2. Amatör Küme fikstür çekimi, 20 takımın katılımı ile Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirildi.

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  • 25.03.2023 08:20
  • Güncelleme: 25.03.2023 09:25
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Kayseri 2. Amatör Küme fikstür çekimi yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri 2. Amatör Küme fikstür çekimi, 20 takımın katılımı ile Sümer Amatör Evi’nde gerçekleştirildi.

1-2 Nisan’da başlayacak olan 2. Amatör Küme maçlarının fikstür çekimine Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, ASKF ve Futbol İl Tertip Komitesi üyeleri ile birlikte ligde mücadele edecek olan 20 takımın temsilcileri katıldı. Yapılan fikstür çekimi sonrasında takımlar 5’şerli dört ayrı grupta mücadele edecek. Ligde maçlar çift devreli lig usulüne göre oynanacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar Play-Off oynama hakkı elde edecek. Her gruptan iki takım yarı finale çıkacak ve kura çekimi ile birbirleriyle oynayacak. Yarı finale kalan 4 takım, yapılacak olan kura çekimi birbirleriyle oynayacak ve kazanan 2 takım adını bir üst lige yazdıracak. Kayseri 2. Amatör Küme’de yapılan fikstür çekimi sonrasında gruplar ise şöyle oluştu:

A Grubu

Yeni Mahalle Yeni Ufuklar

Pınarbaşı Belediyespor

Pınarbaşı Gençlikspor

Fevzi Çakmakspor

Kalespor

1.Hafta

Yeni Mahalle Yeni Ufuklar- Fevzi Çakmakspor

Pınarbaşı Gençlikspor- Kalespor

Pınarbaşı Belediyespor (BAY)

B Grubu

Talas İdman Yurdu

Yeşilhisar Belediyespor

Kuşçu Mithatpaşaspor

A.Kızılırmakspor

Yeşilspor

1. Hafta

Talas İdman Yurdu- Kuşçu Mithatpaşaspor

Yeşilhisar Belediyespor- Yeşilspor

A.Kızılırmakspor (BAY)

C Grubu

Develi Erciyesspor

Yeni Esenspor

Döğerspor

Y.B.Şafakspor

Sümerspor

1. Hafta

Yeni Esenspor-Y.B.Şafakspor

Döğerspor-Develi Erciyesspor

Sümerspor (BAY)

D Grubu

Büyüleyenspor

Güneşli Gençlikspor

Anayurt Finalspor

Sarız Anadoluspor

Cırgalanspor

1. Hafta

Büyüleyenspor-Sarız Anadoluspor

Anayurt Finalspor-Güneşli Gençlikspor

Cırgalanspor (BAY)

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