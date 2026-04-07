Kayseri 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'ne 1 kişilik daimi işçi alınacak

İŞKUR Kayseri Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Kayseri 2’nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü’ne terörle mücadelede yaralanan (TMY) statüsünde diğer tahmil, tahliye ve ilgili yük taşıma işçileri kapsamında 1 kişilik işçi alımı yapılacağını duyurdu.

Bu kapsamda başvurular MSÜ internet sitesinden, il müdürlüğünden ve ALO 170 çağrı merkezi üzerinden yapılacak.

Yapılan açıklamada, “İŞKUR İlan panosu/Sosyal Medya Hesapları ve ilgili kamu kurumunun ilan panolarında 29.04.2026 tarihinde saat 10:00 - 11:00 arasında açıklanacak. Talep şartlarına durumu uyan adaylar başvuru yaptıktan sonra sonuç, kura, mülakat, duyuru ve diğer tüm işlemler için NSB’na ait https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden takip edecektir" denildi.