Kayseri 2022 yılında 38 bin 374 kişi göç aldı

TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından 2022 Yılı İç Göç İstatistikleri verileri açıklandı. Buna göre Türkiye'de 2022 yılında 2 milyon 791 bin 156 kişi iller arasında göç etti. Bu kişilerden 591 bin 790'u hanedeki fertlerden birine bağımlı göç etti.

Türkiye'de, 2022 yılında büyüklük olarak en fazla göç hareketliliği, 643 bin 998 kişi ile 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. Bunun yüzde 42,5'ini erkekler, yüzde 57,5'ini kadınlar oluşturdu.

Diğer göç etme nedenleri incelendiğinde ise 526 bin 8 kişinin eğitim, 479 bin 250 kişinin ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç ettiği görüldü.

KAYSERİ’DEN 38 BİN 902 KİŞİ GÖÇ ETTİ

Açıklanan verilere göre ise, Kayseri’den 2022 yılında 38 bin 902 kişi göç ederken, buna karşın Kayseri 38 bin 374 kişi göç aldı.