Kayseri 2025 Okul Sporları'nda 19 kupa 365 madalya kazanıldı

Kayseri 2025 Okul Sporları’nda 66 branşta 656 okul 66 bin 371 lisanslı sporcu ve oyun kartı 17 ulusal faaliyet 3488 ulusal faaliyet sporcu öğrenci katılım sağladığı açıklandı. Öte yandan 11 branşta 19 kupa, ferdi branş başarılarında 30 branşta 365 madalya kazanıldı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “2025 yılı, sadece bir takvim yaprağı değil; azmin, emeğin ve hayallerin sahaya yansıdığı bir yolculuktur. Okul sporları müsabakaları, kazanmanın ötesinde; paylaşmayı, dayanışmayı ve asla vazgeçmemeyi öğreten büyük bir yaşam dersidir. Bu sahalarda atılan her adım, geleceğe atılan bir adımdır. Terle yoğrulan formalar, heyecanla atan kalpler ve tribünlerden yükselen umut dolu sesler; gençliğin gücünü ve inancını simgeler. Kimi zaman sevinç gözyaşları, kimi zaman hayal kırıklıkları yaşansa da her sporcu, mücadelesiyle zaten kazanmıştır. Öğrencilerimizin centilmenliği, öğretmenlerimizin rehberliği ve ailelerimizin desteğiyle okul sporları; dostluğun, saygının ve fair play ruhunun en güzel örneğini sergiler. Burada önemli olan yalnızca derece almak değil; karakter kazanmak, özgüven inşa etmek ve birlikte başarmanın gururunu yaşamaktır. 2025 Okul Sporları Müsabakaları, geleceğin sporcularını ve örnek bireylerini yetiştiren bir umut meşalesidir. Bu meşaleyi taşıyan tüm öğrencilerimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyor; sahalarda yürekleriyle mücadele eden tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.