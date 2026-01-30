Kayseri, 2025 Yılını 3 Milyar 847 Milyon Dolar İhracatla Tamamladı

Gülsoy, Aralık ayında Kayseri’nin 378 milyon 85 bin dolar ihracat, 142 milyon 846 bin dolar ithalat gerçekleştirdiğini belirtti. 2025 yılının toplam ihracat rakamı ise 3 milyar 847 milyon 95 bin dolar olarak kaydedildi.

İhracatta Artış ve Sektörel Dağılım

Gülsoy, Aralık ayı ihracatında geçen yılın aynı ayına göre %12,47, bir önceki aya göre ise %20,12 oranında artış yaşandığını ifade etti. İthalatın ise geçen yılın aynı ayına göre %8,34 azaldığını, bir önceki aya göre %13,83 arttığını söyledi. Yılın ilk 12 ayında toplam ithalatın 1 milyar 730 milyon 244 bin dolar olduğunu vurgulayan Gülsoy, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre %11,18 oranında artış gösterdiğini belirtti.

Kayseri'nin ihracat yaptığı ülkeler arasında Almanya, Irak, ABD, Avusturya, Fransa, Polonya, İtalya, Cezayir, Fas, Birleşik Krallık ve Ürdün yer alıyor. Gülsoy, sektör bazında yapılan analizlerde elektrik ve elektronik, çelik, kimyevi maddeler, madencilik ürünleri, makine ve otomotiv gibi alanlarda artış olduğunu, ancak demir ve demir dışı metaller, mobilya, kağıt, orman ürünleri gibi sektörlerde azalış yaşandığını ifade etti.

Zorlu Küresel Ticaret Koşulları

2025 yılının küresel ticaret açısından son derece zorlu geçtiğine dikkat çeken Gülsoy, talep daralması, jeopolitik riskler ve ticaret savaşlarının etkilerini vurguladı. “İhracat pazarlarında rekabet artık sadece kaliteyle değil; sübvansiyonlar, devlet destekleri ve yükselen gümrük duvarlarıyla belirleniyor. Korumacı bir atmosferde ihracat yapmak her zamankinden daha zor hale gelmiştir” dedi.

Ayrıca, iç piyasada sıkılaşma politikalarının etkisiyle daralan nakit akışı ve yüksek finansman maliyetlerinin üreticilerin hareket alanını kısıtladığını belirtti.

Gelecek Beklentileri ve Faiz İndirimleri

Dezenflasyon sürecindeki olumlu gelişmelerin Merkez Bankası kararlarına olumlu yansıdığını ifade eden Gülsoy, 2026 yılının reel sektör açısından toparlanma yılı olabilmesi için faiz indirim döngüsünün kararlılıkla devam etmesini beklediklerini söyledi. Ancak Türkiye’nin rekabet gücünü koruması için yalnızca faiz indiriminin yeterli olmayacağını vurguladı.

Gülsoy, hammadde ve girdi maliyetlerindeki artışa karşı acil tedbirler alınması gerektiğini, ihracatçıya sağlanan desteklerin artırılması ve ticaret yapan kesimi rahatlatacak yapısal reformların hızla hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. “Önümüzdeki dönemin parolası; daha yüksek katma değerli, markalı ve sürdürülebilir bir ihracat yapısını kalıcı hale getirmek olmalıdır” şeklinde konuştu.