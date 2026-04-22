  • Kayseri, 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti İlan Edildi

Kayseri, 2027 yılı için Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak seçildi. Bu karar, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından alındı. Kayseri, tarihi mirası ve kültürel zenginlikleri ile bu unvanı kazanarak Türk dünyasının kültürel buluşma noktası olma yolunda önemli bir adım atmış oldu.

Osman GERÇEK

Kayseri, 6 bin yıllık geçmişi ve köklü tarihi ile dikkat çekiyor. Şehir, tarihi yapılarının yanı sıra kültürel değerlerin korunmasına yönelik yürütülen restorasyon projeleri ile öne çıkıyor. Bu süreçte gerçekleştirilen çalışmalar, Kayseri’nin uluslararası alanda tanınırlığını artırmayı hedefliyor.

Kültürel Etkinlikler ve Projeler

Kayseri’nin bu başarıya ulaşmasında, çeşitli projelerin hayata geçirilmesi önemli rol oynadı. Kayseri Turizm Master Planı çerçevesinde gastronomi, sanat ve spor gibi birçok alanda yapılan çalışmalar, şehrin cazibesini artırdı. Ayrıca, Kültür Yolu Festivali'nin 2025 yılından itibaren Kayseri’de de düzenlenecek olması, kültürel dinamizmi güçlendirecek.

Gelecek Hedefleri

Kayseri, 2027 yılında düzenlenecek etkinliklerle Türk dünyasının kültürel mirasını daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor. Bu gelişme, şehrin turizm potansiyeline de büyük katkı sağlayacak. Kayseri, sadece bir kültür başkenti değil, aynı zamanda Türk dünyasının ortak buluşma noktası olmayı hedefliyor.

