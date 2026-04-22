  • Kayseri 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Oluyor: Hulusi Akar'dan Teşekkür Mesajı

Kayseri'nin 2027 yılı için TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesi, şehirde büyük bir gurur ve sevinçle karşılandı.

Bu önemli gelişme üzerine Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, katkı sağlayan tüm isimlere teşekkür ederek anlamlı bir açıklama yaptı.

Akar, yaptığı açıklamada; “Kayseri’mizin 2027 TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasında sağladıkları katkı ve desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile değerli kurul üyelerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Kayseri’nin Türk dünyası kültür başkenti seçilmesi, şehrin tarihî, kültürel ve sanatsal mirasının uluslararası düzeyde tanıtılmasına büyük katkı sağlayacak. Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları, bu unvanın Kayseri’nin kültürel kimliğini güçlendireceğini ve şehirdeki kültür etkinliklerine ivme kazandıracağını belirtiyor.

 

 

 

Haber Merkezi

Kayseri dahil 69 ilde uyuşturucu operasyonu Bin 18 kişi yakalandı
Kayseri'de mobilya üreticileri, Rus ve Türkmen iş insanlarıyla bir araya geldi
Kayserispor'da Rizespor maçı hazırlıkları başladı
Başkan Büyükkılıç'tan 23 Nisan'da 'Çocuk Dostu Şehir' vurgusu
Kayseri'nin değişik caddelerine 11 adet yaya üst geçit yapılacak
Talas'ta Küçük Başkan Büyük Mesajlar Verdi
