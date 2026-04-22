Kayseri 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Oluyor: Hulusi Akar'dan Teşekkür Mesajı

Bu önemli gelişme üzerine Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, katkı sağlayan tüm isimlere teşekkür ederek anlamlı bir açıklama yaptı.

Akar, yaptığı açıklamada; “Kayseri’mizin 2027 TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasında sağladıkları katkı ve desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile değerli kurul üyelerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Kayseri’nin Türk dünyası kültür başkenti seçilmesi, şehrin tarihî, kültürel ve sanatsal mirasının uluslararası düzeyde tanıtılmasına büyük katkı sağlayacak. Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları, bu unvanın Kayseri’nin kültürel kimliğini güçlendireceğini ve şehirdeki kültür etkinliklerine ivme kazandıracağını belirtiyor.