Kayseri, 2029 Dünya Spor Başkentliği Hedefine Emin Adımlarla İlerliyor

Başkanlık liderliğindeki Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanındaki modern spor tesislerini, yatırımlarını ve binlerce gence dokunan spor sistemini heyete gösterdi. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nden semt sahalarına, modern spor komplekslerinden gençlik merkezlerine kadar geniş bir yelpaze heyetin incelemesine sunuldu.

Stratejik savunma toplantısında ise rakamlar ve projeler konuşuldu. Kayseri'nin sporun sadece bir aktivite değil, sosyal uyum ve yaşam kalitesini artıran bir "şehir kimliği" olduğu vurgulandı. Heyet, Kayseri'nin organizasyon gücü ve dört mevsim yaşayan spor kültürüne hayran kaldığını belirtti.

Lansman töreninde Başkanlık, Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkentliği hedefinin "sadece bir sembol değil, bu şehrin alın terinin ve vizyonunun bir sonucu" olduğunu dile getirdi. ACES Başkanı'nın "Yüzde 99,5 Kayseri 2029 Dünya Spor Başkenti" açıklaması, salonda büyük bir coşkuyla karşılandı.

Bu ünvanın kazanılmasıyla Kayseri, küresel ölçekte bir dönüşümün eşiğine gelecek. Spor turizmi, sosyal politikalar, uluslararası turnuvalar ve çevreci tesislerle Kayseri, sporun en "yeşil" haliyle tanışacak. Şehir, sadece sporcu yetiştiren bir merkez değil, sporu bir yaşam kültürü haline getiren örnek bir "dünya şehri" olarak öne çıkacak.