Kayseri, 25-29 yaş arası hiç evlenmemiş kadınların ailesiyle en çok yaşadığı şehir oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), hiç evlenmemiş 25-29 yaş arası kadın nüfusunun aileyle yaşama oranını açıkladı. Açıklanan verilere göre; yüzde 83,3 ile hiç evlenmemiş 25-29 yaş arası kadın nüfusun aileyle yaşama oranı en yüksek olan il Kayseri oldu. Türkiye ortalaması ise yüzde 72,9 olarak açıklandı. Hiç evlenmemiş 25-29 yaş arası kadın nüfusunun aileyle yaşama oranı en düşük il ise yüzde 51,6 ile Tunceli olarak açıklandı.