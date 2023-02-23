Kayseri 3.1 ve 3.9 büyüklüğünde depremlerle sallandı
Kayseri'de gece saatlerinde 3.1 ve 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- 23.02.2023 09:57
- Güncelleme: 23.02.2023 10:30
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de gece saatlerinde 3.1 ve 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgiye göre, ilk deprem saat 01.54’te Hacılar ilçesine bağlı Karpuzsekisi Mahallesi’nde meydana geldi. Bu depremin ardından 05.45’te de yerin 5 kilometre derinliğinde İncesu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi’nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından, depremi hissettiklerini söylerken, meydana gelen depremlerde can ve mal kaybı meydana gelmediği öğrenildi.
İHA
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