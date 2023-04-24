Kayseri 4 gün boyunca yağışlı | 25-29 Nisan 2023
Meteoroloji tahminlerine göre Kayseri ve ilçelerinde hafta içi aralıklı yağışlı hava hakim olacak. Sıcaklıklarda ise önemli bir düşüş beklenmiyor.
- 24.04.2023 14:15
- Güncelleme: 24.04.2023 14:15
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçeleri için 25-29 Nisan 2023 tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre kent genelinde sağanak yağmur 1 günlük aranın ardından aralıklarla devam edecek. Yarın (Salı) kent genelinde parçalı bulutlu hava olması bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren ise 4 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağmur ve sağanak yağış tahmin ediliyor. Sıcaklıklar ise gece dahil artı değerlerde seyredecek. Salı günü sıcaklığın en düşük 2 en yüksek 20 derece olması bekleniyor. Cuma günü ise sıcaklık en düşük 6 en yüksek 15 derece olarak tahmin ediliyor.
Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık tahmini kent merkezi değerlerine yakın olması bekleniyor.
ERCİYES’TE AYNI HAVA DURUMU HAKİM OLACAK
Dünyanın önemli kayak merkezlerinden Erciyes’te de Perşembe günü başlayan sağanak yağmur, Cumartesi gününe kadar devam edecek. Sıcaklıklar da hafta boyunca en düşük eksi 2, en yüksek 9 derece olması tahmin ediliyor.
İLÇELERDE BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ
Akkışla: En düşük 3, en yüksek 17 derece
Bünyan: En düşük 2, en yüksek 17 derece
Develi: En düşük 4, en yüksek 19 derece
Felahiye: En düşük 2, en yüksek 19 derece
Hacılar: En düşük 2, en yüksek 18 derece
İncesu: En düşük 2, en yüksek 19 derece
Özvatan: En düşük 1, en yüksek 17 derece
Pınarbaşı: En düşük 1, en yüksek 15 derece
Sarıoğlan: En düşük 2, en yüksek 18 derece
Sarız: En düşük 1, en yüksek 15 derece
Talas: En düşük 3, en yüksek 18 derece
Tomarza: En düşük 1, en yüksek 16 derece
Yahyalı: En düşük 2, en yüksek 18 derece
Yeşilhisar: En düşük 4, en yüksek 21 derece.