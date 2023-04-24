Kayseri 4 gün boyunca yağışlı | 25-29 Nisan 2023

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçeleri için 25-29 Nisan 2023 tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre kent genelinde sağanak yağmur 1 günlük aranın ardından aralıklarla devam edecek. Yarın (Salı) kent genelinde parçalı bulutlu hava olması bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren ise 4 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağmur ve sağanak yağış tahmin ediliyor. Sıcaklıklar ise gece dahil artı değerlerde seyredecek. Salı günü sıcaklığın en düşük 2 en yüksek 20 derece olması bekleniyor. Cuma günü ise sıcaklık en düşük 6 en yüksek 15 derece olarak tahmin ediliyor.

Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık tahmini kent merkezi değerlerine yakın olması bekleniyor.

ERCİYES’TE AYNI HAVA DURUMU HAKİM OLACAK

Dünyanın önemli kayak merkezlerinden Erciyes’te de Perşembe günü başlayan sağanak yağmur, Cumartesi gününe kadar devam edecek. Sıcaklıklar da hafta boyunca en düşük eksi 2, en yüksek 9 derece olması tahmin ediliyor.

İLÇELERDE BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ

Akkışla: En düşük 3, en yüksek 17 derece

Bünyan: En düşük 2, en yüksek 17 derece

Develi: En düşük 4, en yüksek 19 derece

Felahiye: En düşük 2, en yüksek 19 derece

Hacılar: En düşük 2, en yüksek 18 derece

İncesu: En düşük 2, en yüksek 19 derece

Özvatan: En düşük 1, en yüksek 17 derece

Pınarbaşı: En düşük 1, en yüksek 15 derece

Sarıoğlan: En düşük 2, en yüksek 18 derece

Sarız: En düşük 1, en yüksek 15 derece

Talas: En düşük 3, en yüksek 18 derece

Tomarza: En düşük 1, en yüksek 16 derece

Yahyalı: En düşük 2, en yüksek 18 derece

Yeşilhisar: En düşük 4, en yüksek 21 derece.