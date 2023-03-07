Kayseri 4.7 büyüklüğündeki depremle sallandı, vatandaşlar sokağa döküldü
Kayseri'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açarken vatandaşlar kendilerini sokağa döktü.
- 07.03.2023 15:07
- Güncelleme: 07.03.2023 15:51
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açarken vatandaşlar kendilerini sokağa döktü.
Kayseri’nin İncesu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi’nde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem şehrin her tarafından hissedilirken, vatandaşlar sokağa döküldü.
AFAD ekipleri saha da çalışma yapıyor.
İHA
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