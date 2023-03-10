Kayseri 4.8 şiddetindeki depremle sallandı

Kayseri'de meydana gelen 4.8 şiddetindeki deprem paniğe yol açarken vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

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  • 10.03.2023 06:02
  • Güncelleme: 10.03.2023 06:36
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Kayseri 4.8 şiddetindeki depremle sallandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de meydana gelen 4.8 şiddetindeki deprem paniğe yol açarken vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

AFAD’dan alınan bilgiye göre, Kayseri’nin Hacılar ilçesinde saat 05.28’de yerin 7 kilometre derinliğinde 4.8 şiddetinde deprem oldu. Depremi yaşayan vatandaşlar da kendilerini sokağa attı. Ekipler de sahada tarama çalışması başlattı.

Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer, olumsuz bir durumun olmadığını söyleyerek, "10.03.2023 tarih, saat 05.28’de merkez üssü Hacılar ilçemiz Karpuzsekisi mevkisinde 4.8 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre bir olumsuzluk bildiriminde bulunulmadı. Ekiplerimiz saha kontrol çalışmalarına yönlendirildi. Geçmiş olsun" dedi.

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İHA

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