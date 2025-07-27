Kayseri, 7.5 Milyon Yıllık Fosillerle Bilimsel Mirasını Müzeleşiyor
Melikgazi'de inşaatı hızla süren Paleontoloji ve Fosil Müzesi, Türkiye'nin en kapsamlı fosil koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Yamula bölgesinden çıkarılan ve 7.5 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlenen fosiller, şehrin jeomorfolojik yapısını da yansıtan tematik sergilerle kamuoyuna sunulacak.
6 bin metrekarelik alana inşa edilen yeni müze yapısı, mevcut arkeoloji müzesinin dokusunu korurken modern mimariyle bütünleşen çelik ve cam detaylarla tasarlandı. Müze bünyesinde yer alacak teşhir alanları; kalıcı ve geçici sergi salonları, fosil laboratuvarı, çocuklara yönelik eğitim bölümleri ve bilimsel çalışmalar için ayrılmış teknik hacimlerle destekleniyor.
Proje; hem bilimsel araştırma olanaklarını genişletme hem de kültürel mirası gelecek nesillere aktarma amacı taşıyor. Müzenin tamamlanmasıyla birlikte Kayseri, paleontolojik anlamda bölgesel bir çekim merkezi hâline gelmeyi hedefliyor.