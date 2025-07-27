  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri, 7.5 Milyon Yıllık Fosillerle Bilimsel Mirasını Müzeleşiyor

Kayseri, 7.5 Milyon Yıllık Fosillerle Bilimsel Mirasını Müzeleşiyor

Melikgazi'de inşaatı hızla süren Paleontoloji ve Fosil Müzesi, Türkiye'nin en kapsamlı fosil koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kayseri, 7.5 Milyon Yıllık Fosillerle Bilimsel Mirasını Müzeleşiyor

Yamula bölgesinden çıkarılan ve 7.5 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlenen fosiller, şehrin jeomorfolojik yapısını da yansıtan tematik sergilerle kamuoyuna sunulacak.

6 bin metrekarelik alana inşa edilen yeni müze yapısı, mevcut arkeoloji müzesinin dokusunu korurken modern mimariyle bütünleşen çelik ve cam detaylarla tasarlandı. Müze bünyesinde yer alacak teşhir alanları; kalıcı ve geçici sergi salonları, fosil laboratuvarı, çocuklara yönelik eğitim bölümleri ve bilimsel çalışmalar için ayrılmış teknik hacimlerle destekleniyor.

Proje; hem bilimsel araştırma olanaklarını genişletme hem de kültürel mirası gelecek nesillere aktarma amacı taşıyor. Müzenin tamamlanmasıyla birlikte Kayseri, paleontolojik anlamda bölgesel bir çekim merkezi hâline gelmeyi hedefliyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Dijital Sessizlik Direnişi: 'Gazze İçin Sessizlik' Protesto Kampanyası
Dijital Sessizlik Direnişi: ‘Gazze İçin Sessizlik’ Protesto Kampanyası
Ak Parti Teşkilat Akademisi Kayseri Eğitim Programı Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi
Ak Parti Teşkilat Akademisi Kayseri Eğitim Programı Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi
Kayseri'de Eğitim Desteklerine Beslenme Yardımı Eklendi
Kayseri’de Eğitim Desteklerine Beslenme Yardımı Eklendi
Kayseri, 7.5 Milyon Yıllık Fosillerle Bilimsel Mirasını Müzeleşiyor
Kayseri, 7.5 Milyon Yıllık Fosillerle Bilimsel Mirasını Müzeleşiyor
İkinci el araç piyasası ne durumda?
İkinci el araç piyasası ne durumda?
Ali Dağı'nda yamaç paraşütü yapmanın maliyeti ne kadar?
Ali Dağı’nda yamaç paraşütü yapmanın maliyeti ne kadar?
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!