Kayseri, 7.5 Milyon Yıllık Fosillerle Bilimsel Mirasını Müzeleşiyor

Yamula bölgesinden çıkarılan ve 7.5 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlenen fosiller, şehrin jeomorfolojik yapısını da yansıtan tematik sergilerle kamuoyuna sunulacak.

6 bin metrekarelik alana inşa edilen yeni müze yapısı, mevcut arkeoloji müzesinin dokusunu korurken modern mimariyle bütünleşen çelik ve cam detaylarla tasarlandı. Müze bünyesinde yer alacak teşhir alanları; kalıcı ve geçici sergi salonları, fosil laboratuvarı, çocuklara yönelik eğitim bölümleri ve bilimsel çalışmalar için ayrılmış teknik hacimlerle destekleniyor.

Proje; hem bilimsel araştırma olanaklarını genişletme hem de kültürel mirası gelecek nesillere aktarma amacı taşıyor. Müzenin tamamlanmasıyla birlikte Kayseri, paleontolojik anlamda bölgesel bir çekim merkezi hâline gelmeyi hedefliyor.