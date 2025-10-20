  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri 7. Bilim Festivali Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Kayseri 7. Bilim Festivali Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Bilim Festivali, bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Festival, özellikle çocuklar ve aileler için eğlenceli ve öğretici etkinlikler sunarak ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

Kayseri 7. Bilim Festivali Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Festivalin ikinci gününde, alanlar SOLOTÜRK'ün etkileyici gösterisi ile dolup taştı. Bilim ve teknolojiye dair birçok etkinliğin yer aldığı festival, katılımcılara farklı deneyimler yaşattı. Kayseri'de sosyal etkinliklere ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da başarılı bir organizasyona imza attı.

Ziyaretçilerin Yorumları

Festivalin katılımcıları, etkinliği 'harika' ve 'mükemmel' olarak nitelendirerek, çocuklar için faydalı olduğunu belirttiler. SOLOTÜRK gösterileri ve üniversite öğrencilerinin çalışmaları, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

Kayseri 7. Bilim Festivali Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Kayseri İçin Önemli Bir Etkinlik

Katılımcılar, Kayseri'nin bu tür etkinliklere ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, festivalin devamının gelmesini istediklerini ifade ettiler. Aileler, çocuklarıyla birlikte etkinliklere katılarak keyifli anlar yaşadıklarını dile getirdiler.

Ziyaretçiler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bu tür etkinlikleri düzenledikleri için teşekkür ettiler. Festival, hem eğlence hem de öğrenme fırsatları sunarak Kayseri halkının ilgisini çekmeyi başardı.

Minik konuklar da festivali çok beğendiklerini belirterek, etkinliğin kendileri için ne kadar eğlenceli olduğunu ifade ettiler. Bu yılki Bilim Festivali, Kayseri'de bilime ve eğitime olan ilgiyi artırmayı hedefleyen başarılı bir organizasyon olarak kaydedildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Çam Ağaçlarından Damlayan Reçineler Araçlara Zarar Veriyor
Kayseri'de Çam Ağaçlarından Damlayan Reçineler Araçlara Zarar Veriyor
Yeşil Vatan Projesi kapsamında Ali Dağı'nda doğa yürüyüşü
Yeşil Vatan Projesi kapsamında Ali Dağı’nda doğa yürüyüşü
Başkan Palancıoğlu: 'Coğrafi işaretli bütün ürünlerimiz Çarşı Melikgazi'de bulunabilecek'
Başkan Palancıoğlu: “Coğrafi işaretli bütün ürünlerimiz Çarşı Melikgazi’de bulunabilecek”
Bakan Yerlikaya, 'Kırmızı bülten ve difizyonla aranan 500 suçluyu ülkemize geri getirdik'
Bakan Yerlikaya, “Kırmızı bülten ve difizyonla aranan 500 suçluyu ülkemize geri getirdik”
Başkan Palancıoğlu: 'Akıl Küpü Kütüphanelerinin üye sayısı 60 bin üyeyi geçti'
Başkan Palancıoğlu: “Akıl Küpü Kütüphanelerinin üye sayısı 60 bin üyeyi geçti”
Kayseri'de hiçbir sokak hayvanı açıkta kalmayacak
Kayseri'de hiçbir sokak hayvanı açıkta kalmayacak
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!