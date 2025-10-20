Kayseri 7. Bilim Festivali Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Festivalin ikinci gününde, alanlar SOLOTÜRK'ün etkileyici gösterisi ile dolup taştı. Bilim ve teknolojiye dair birçok etkinliğin yer aldığı festival, katılımcılara farklı deneyimler yaşattı. Kayseri'de sosyal etkinliklere ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da başarılı bir organizasyona imza attı.

Ziyaretçilerin Yorumları

Festivalin katılımcıları, etkinliği 'harika' ve 'mükemmel' olarak nitelendirerek, çocuklar için faydalı olduğunu belirttiler. SOLOTÜRK gösterileri ve üniversite öğrencilerinin çalışmaları, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

Kayseri İçin Önemli Bir Etkinlik

Katılımcılar, Kayseri'nin bu tür etkinliklere ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, festivalin devamının gelmesini istediklerini ifade ettiler. Aileler, çocuklarıyla birlikte etkinliklere katılarak keyifli anlar yaşadıklarını dile getirdiler.

Ziyaretçiler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bu tür etkinlikleri düzenledikleri için teşekkür ettiler. Festival, hem eğlence hem de öğrenme fırsatları sunarak Kayseri halkının ilgisini çekmeyi başardı.

Minik konuklar da festivali çok beğendiklerini belirterek, etkinliğin kendileri için ne kadar eğlenceli olduğunu ifade ettiler. Bu yılki Bilim Festivali, Kayseri'de bilime ve eğitime olan ilgiyi artırmayı hedefleyen başarılı bir organizasyon olarak kaydedildi.