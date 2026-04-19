Kayseri 8. Kitap Fuarı’nda “Bir Taşla İki Kuş”

Fuar alanının girişine kurulan büyük çadırlarda düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı, ziyaretçilere hem kitap hem de yöresel lezzetleri bir arada sunarak “bir taşla iki kuş” hedefini gerçekleştiriyor.

Geçtiğimiz yılki 7. Kitap Fuarı’nda fuar alanı ikiye bölünmüş, bir bölümde ayakkabı fuarı düzenlenmişti. Bu yıl ise kitap fuarının karşısına kurulan çadırlarda yöresel ürünlerin sergilenmesi, Kayseri’nin kültürel çeşitliliğini ve üretim gücünü ön plana çıkarıyor.

Ziyaretçiler, kitap stantlarını gezdikten sonra Kayseri’nin geleneksel tatlarını, el işlerini ve yerel markalarını keşfetme fırsatı buluyor. Organizatörler, bu uygulamanın hem kültürel hem ekonomik açıdan şehre canlılık kattığını belirtiyor.

Yöresel Ürünler Fuarı, kitap fuarına paralel olarak “Kayseri’nin Kültür Klasiği” haline geliyor; şehir, bilgiyle geleneksel üretimi aynı mekânda buluşturarak 'Kayseri'ye özgün' bir fuar deneyimi sunuyor.