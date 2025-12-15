Kayseri Açık Hava Reklamcılar Derneği 3. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Dernek üyelerinin yoğun katılımıyla yapılan genel kurulda, faaliyet raporları ve mali tablolar görüşülerek ibra edildi. Sektörün mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler de toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı.

Yeniden başkanlığa seçilen Ali Yunusoğlu, genel kurulda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“KAYRED’i bugünlere getiren en büyük gücümüz birlikteliğimizdir. Her bir üyemizin emeği, katkısı ve duruşu bu derneği güçlü kılıyor. Önümüzde yeni bir dönem var; daha üretken, daha görünür ve daha etkili olacağımız bir süreç. Sorunları konuşmaktan çekinmeyen, çözüm için elini taşın altına koyan bir dernek olmaya devam edeceğiz. Hep birlikte Kayseri’de reklamcılığına değer katmayı sürdüreceğiz.

Hedefimiz yalnızca bugünü yönetmek değil, yarının KAYRED’ini hep birlikte inşa etmektir. Değişimi takip eden değil, değişime yön veren bir dernek olacağız. Kayseri’de reklamcılığının standartlarını yükselten, sözü dinlenen ve örnek gösterilen bir yapı haline gelmek için aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.” Dedi.

KAYRED’in yeni dönemde sektör temsilcileri arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve kentin reklam vizyonuna katkı sağlamayı hedeflediği belirtildi.

Yeni Yönetim Kurulunda Görev Alan İsimler Şu Şekilde Oldu

1 ALİ YUNUSOĞLU - ONUR REKLAM

2 ÖZGÜR KARABULUT - FEZA REKLAM

3 SELCUK KAYHAN - AYDIN REKLAM

4 ÖZGÜR MUSTAFA ŞAHİN – ÖZGÜRCE REKLAM

5 YAVUZ SELİM TURAN – TURA REKLAM

6 MEHMET ÇİFCİBAŞI – ADIM REKLAM

7 TALİP KOÇ – NAS GRUP

8 HÜSEYİN BIYIKLIOĞLU – FOTOHGRAP REKLAM PROMOSYON

9 CUMALİ KIRBOĞA – CK REKLAM

10 HİLMİ SAVRUK – USTA REKLAM

11SEHER YÜKSEL – 3ES REKLAM

12 SERAP KÖYLÜ – BS REKLAM

13 MURAT BOYRAZ – EFDEGE LED