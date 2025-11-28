Kayseri Adliye Mescidi Dualarla İbadete Açıldı
Kayseri Adalet Sarayı içerisinde yapımı tamamlanan Adliye Mescidi, düzenlenen törenle ibadete açıldı.
Açılış programı, Cuma namazı öncesi İl Müftümüz Durmuş Ayvaz’ın yaptığı vaaz-ı nasihat ile başladı. Vaazın ardından İl Müftümüz Ayvaz tarafından hutbe irad edildi ve Cuma namazı kıldırıldı.
Namaz sonrasında mescidin yapımında emeği geçen hayırsevere ve katkı sunan tüm görevlilere teşekkür edildi.
Mescidin, adliyede görev yapan personel ile vatandaşlara önemli bir hizmet sunacağı ifade edildi.
Açılışa Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, İl Müftümüz Durmuş Ayvaz, Kayseri Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, adliye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.