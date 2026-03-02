Kayseri Adliyesi İftar Programı Düzenlendi

İftar programında konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştiren bir zaman dilimi olduğunu vurguladı. Katılımcılar, bu özel akşamda bir araya gelerek, hem dini duygularını paylaştı hem de sosyal bağlarını güçlendirdi.

Katılımcılar

İftara katılanlar arasında Kayseri Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, Kayseri BAM Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak ve Kayseri BAM Adalet Komisyonu Başkanı Dursun Büyükbaş’ın yanı sıra, adli yargı mensupları ve aileleri de yer aldı. Program, katılımcıların samimi sohbetleri ve paylaşımlarıyla dolu bir atmosferde geçti.

Bu iftar programı, Kayseri’deki adli yargı camiasının bir araya gelerek, Ramazan ayının manevi atmosferini yaşamasına olanak sağladı.