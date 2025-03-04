Kayseri AFAD tarafından Deprem Haftası etkinlikleri düzenlendi

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde AFAD İL Müdürlüğü tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Tedbiri Al Afetlere, Üzülme Felaketlere” temalı resim yarışmasında derece elde eden öğrencilere ödülleri verildi. Öte yandan öğrencilerin çizimlerinin bulunduğu serginin açılışı yapıldı.

Programa Kayseri Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, ERÜ Rektörü Fatih Altun, AFAD İl Müdürü Rifat Genç, AFAD Birlik Müdürü Hasan Say, sivil toplum örgütü mensupları, veliler, öğrenciler ve eğitimciler katıldı.

Kayseri Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz programda yaptığı konuşmada, “AFAD müdürlüğümüzün koordinesinde deprem haftası kapsamında çeşitli faaliyetlerde, çeşitli etkinliklerde bulunuyoruz. Bunların da amacı son yıllarda yaşadığımız başta depremler olmak üzere çok farklı afetler gördük, yaşadık ve ayakta kaldık kalmaya da devam ediyoruz ama bunlar içinde yaşayarak da gördük ki; en önemli husus yaşanabilecek başta depremler olmak üzere tüm afetlere A’dan Z’ye hazır olabilmek. Bu da tabii bilinçli toplumlarla farkındalığı yüksek bizlerle mümkün olacak bir husus. O yüzden çok kıymetli gençlerimize ben bu hassasiyetinden dolayı öncelikle teşekkür ediyorum. Onları yetiştiren öğretmenlerimize şükranlarını sunuyorum. İnşallah onlarla daha güçlü bir geleceğe inanıyoruz. Sağlam adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.

ERÜ Rektörü Fatih Altun ise, “Özellikle ülkemizde yaşanan afet durumlarını sadece deprem olarak ifade etsek de çok farklı sel felaketlerinden tutun da doğal afetlerle karşı karşıya kalmaktayız. Özellikle çocukların konuyu sıcak olarak hafızalarında yer etmesi ve muhtemel bir afet durumunda nasıl davranacağını kendi reflekslerinizle geliştirmeniz çok önemlidir. Devletimiz ve AFAD’ımız bu konuda ciddi çalışmalar yürütüyor. Ancak şunu unutmayalım ki yapılan bu çalışmalar depremin olmasını engelleyemez ancak bizlere düşen deprem etkisini ve sonuçlarını gündemde tutabilmektir. Bu konularda da daha dirençli şehirleşme ile ülkemizin bundan sonraki süreçlerinde depremlerde ayakta kalabileceğimiz süreçlerin varlığı son derece önemlidir. 800 yataklı hastane projemizde sismik izolatör kullanıyoruz ve bu bina tamamlandığı zaman sizlere, ‘deprem anında bina içerisine kaçın’ diyebileceğiz. Bu yapılar deprem anında salınım yapabilen ve depremi herhangi bir hasara sebep vermeden atlatabilen dirençli yapılar olarak tasarlanacak ve buna uygun olarak üretilecek” şeklinde konuştu.

AFAD İl Müdürü Rifat Genç de şunları söyledi: “Böyle bir yarışmanın düzenlenmesi gelecek için bizi umutlandırıyor. Afetlerin tedbirleri siz gelecek nesil çocuklarının ellerinde olacak. Ne kadar tedbir alırsak afetler bizi az etkileyecek ve o kadar az üzüleceğiz. MEB AKUB ile birlikte AFAD teşkilatının düzenlemiş olduğu farklı etkinliklerimiz var, okullarımızı ziyaret ederek eğitimler veriyoruz. 2024 yılında 52 bin 768 okulda öğrencimize eğitim verdik. 2025 yılı henüz 2 ayı biterken bu sayı 11 bin 567 oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.”