“Kayseri afet bölgesine alınmalı, meslektaşlarımız için mücbir sebep ilan edilmeli”

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ali Yedikaya, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası devam eden artçıların da büyük sorunlar oluşturduğunu dile getirdi. Özellikle Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilde yıkıma sebep olan depremlerden ve devam eden sarsıntılardan Kayseri’nin de olumsuz yönde etkilendiğine işaret eden Yedikaya, kentteki herkesin büyük bir huzursuzluk içerisinde olduğunu söyledi. Yedikaya, “Ya gece ya da gündüz mutlaka sallanıyoruz. Gece sarsıntısından sonra gündüz meslektaşlarımız ailelerinin yanına acele şekilde gidiyor. İş yerlerini kapatmak zorunda kaldılar. Bu hem meslektaşlarımızın hem de iş insanlarının moralini etkiliyor. Deprem gece olduğunda sabah kalkıp çocuklarını okula gönderecek olmaları, iş yerlerine gelecek olmaları çok büyük sorunlar oluşturuyor. Bu kapsam dahilinde meslektaşlarımızın bizlere ulaşan talepleri noktasında Kayseri’nin de afet bölgesine alınmasını ve kentteki iş insanları, meslektaşlar için de mücbir sebebin ilan edilmesiyle ilgili talebimizi iletiyoruz” diye konuştu.

Meslektaşlarının mücbir sebep kapsamında beyannamelerinin sağlıklı, işlerini daha düzgün yapabilmeleri noktasında OHAL ilan edilmesi gerektiğini belirten Başkan Yedikaya, “İnşallah başarılı oluruz çünkü her ne kadar bazı meslektaşlar sorun yaşamıyor gibi, işlerini yapıyor olsa da bize gelen noktalara baktığımızda meslektaşların çalışabilme imkanlarının olmadığını görüyoruz. Meslektaşlar ağır hasar alan binalardan normal binalara taşınmak zorunda kalıyorlar. Mart ayında olmamız sebebiyle de vergi ayı içerisinde bulunuyoruz. Meslektaşlarımızın mücbir sebep kapsamında beyannameleri sağlıklı, işlerini daha düzgün yapabilmeleri için bildirimlerin ve beyannamelerin ertelenmesini talep ediyoruz. Depremin ilk günü iş insanları da büyük etki altına girdi. Kayseri’den sanayicilerimiz o bölgelere mal sevkiyatı yaptı. İlk gün oradaki iş insanları farkına varamadı çekleri hemen ödediler ancak ikinci günden itibaren hem OHAL kapsamına alınmaları hem de bankalardaki paraları çek hesabından diğer hesaplara kaydırmalarıyla şu anda Kayseri’deki iş insanları da büyük bir sıkıntı içerisine girdi. İstanbul’dan toptan aldıkları malı o bölgelere sattılar, şu an İstanbul’daki kişiler çeklerinin ödenmesini istiyor. Meslektaşlarımızın ofisindeki standartları bozulduğu için mücbir sebebin bir an önce Kayseri’ye ilanı noktasında çalışma başlattık. Buna Kayseri’nin ihtiyacı var” şeklinde konuştu.