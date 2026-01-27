Kayseri AGD'den Erciyes'te Kış Etkinliği

Erciyes’te düzenlenen etkinlikte gençler, hem kışın keyfini çıkardı hem de kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirdi. Program boyunca çeşitli kar etkinlikleri yapılırken, gençler için ikramlarda bulunuldu.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan AGD Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, programın sadece bir gezi faaliyeti olmadığını vurgulayarak “Bugün Erciyes’in zirvesinde, yürekleri vatan, millet ve ümmet sevgisiyle dolu yüzlerce gencimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Anadolu Gençlik Derneği olarak gençlerimizin yalnızca akademik başarılarını değil, sosyal ve manevi gelişimlerini de önemsiyoruz. Bu doğrultuda düzenlediğimiz etkinlikte; Liseler ve Ortaokullar Komisyonlarımızdan Kaşif gruplarımıza kadar teşkilatımızın tüm kademelerindeki gençlerimizle bir araya geldik. Soğuk havaya rağmen etkinliğin sıcak bir atmosferde geçti. Gençler arasındaki muhabbet ve kardeşlik bizim için en büyük kazanım.” dedi.

Etkinlik kapsamında açılan Türk, Doğu Türkistan ve Filistin bayraklarıyla, milli ve manevi değerlere olan bağlılığın güçlü bir şekilde vurgulandığını belirten Şahin, “Bizim gençliğimiz; eğlenirken de spor yaparken de davasını ve değerlerini unutmayan bir gençliktir” dedi.

Program sonunda organizasyonda emeği geçen tüm komisyon üyelerine, AGD Spor Kulübüne ve çocuklarını güvenle teslim eden ailelere teşekkür eden Şahin, AGD olarak “Önce Ahlak ve Maneviyat” anlayışıyla gençleri doğa, spor ve kardeşlik ortamlarında buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.

Etkinlik, yapılan dua, hatıra fotoğrafları ve kar etkinliklerinin ardından sona erdi.