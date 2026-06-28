Kayseri Ağrılılar Derneği Başkanı Nevzat Barbaros'tan Soyadı Açıklaması

(RHA)- Kayseri Ağrılılar Derneği Başkanı Nevzat Barbaros, son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde geçen "Barbaros" soyadı nedeniyle oluşabilecek yanlış algılara ilişkin açıklama yaptı. Barbaros, haberlere konu olan kişi ya da kişilerle Kayseri'de yaşayan Barbaros ailesi ve dernek üyeleri arasında hiçbir bağ bulunmadığını belirtti.

Kayseri Ağrılılar Derneği Başkanı Nevzat Barbaros, son günlerde bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberlerde geçen "Barbaros" soyadı nedeniyle kamuoyunda oluşabilecek yanlış anlaşılmaların önüne geçmek amacıyla yazılı bir açıklama yaptı. Başkan Nevzat Barbaros, haberlere konu olan kişi veya kişiler ile Kayseri'de yaşayan Barbaros ailesi ve Kayseri Ağrılılar Derneği üyeleri arasında herhangi bir akrabalık ya da bağlantı bulunmadığını vurguladı. Yanlış algıların toplum huzurunu olumsuz etkileyebileceğine dikkat çeken Barbaros, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Son günlerde bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberlerde geçen 'Barbaros' soyadı nedeniyle kamuoyunda yanlış anlaşılmalara neden olabilecek değerlendirmeler yapılmaktadır. Haberlere adı geçen kişi veya kişiler ile Kayseri'de yaşayan Barbaros ailesinin ve derneğimiz üyelerinin hiçbir şekilde uzaktan ya da yakından bir ilgisi veya bağlantısı bulunmamaktadır."

Kamuoyunun doğruluğu teyit edilmemiş yorumlardan kaçınmasını isteyen Barbaros, yanlış algıların oluşmaması adına bu açıklamayı yapma gereği duyduklarını belirterek, vatandaşları konuya hassasiyetle yaklaşmaya davet etti.

