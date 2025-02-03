Kayseri Aile Platformu'nda Hormonal İlaçların ve Cinsiyet Değişiminin Etkileri konuşuldu

Toplantının dikkat çeken bölümünde, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yasin Şimşek "Hormonal İlaçlar ve Ailedeki Etkisi" konulu bir sunum yaptı. Prof. Dr. Şimşek, hormonların vücudun ihtiyaçlarına göre salgılanması yerine dışarıdan alındığında, serbest dolaşımda olması gerekenden fazla miktarda hormonun kansere kadar pek çok yan etkisi olacağını vurguladı. Cinsiyet değişimi ameliyatlarına da değinen Şimşek, bu ameliyatların cinsiyeti değiştirmediğini, yok ettiğini ve geri dönüşünün de mümkün olmadığını belirtti. Bu durumun bireylerde yüksek derecede bunalımlara yol açtığını ifade eden Şimşek, sadece erkek ve kadın hormonlarının olduğunu, ara form olmadığını da sözlerine ekledi.

Program sonunda, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan, kıymetli sunumları için Prof. Dr. Yasin Şimşek'e Kayseri Aile Platformu plaketi takdim etti. Toplantı, katılımcıların büyük ilgisi ve memnuniyetiyle sona erdi.