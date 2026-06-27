Kayseri Aile Platformu'ndan 'Aileyi ve Nesli Koruyacak Hukuki Düzenleme' Talebi

“Mesele yalnızca Sarıyer değil”

Açıklamada, söz konusu olayın münferit bir vaka olmadığı, sistematik bir “cinsiyetsizlik ideolojisi” dayatmasının yeni halkası olduğu vurgulandı. Paris 2024 Olimpiyatları’nda biyolojik erkek bir sporcunun kadın kategorisinde ringe çıkmasının hatırlatıldığı açıklamada, benzer ideolojik yaklaşımların bugün eğitim kurumları üzerinden çocukların dünyasına taşınmak istendiği ifade edildi.

“Pedagojik şiddet kabul edilemez”

Okul yönetiminin düzenlediği seminerler “şaibeli” olarak tanımlanırken, bu tür girişimlerin çocukları kimlik karmaşasına sürüklediği ve aile yapısını zayıflattığı belirtildi. Platform, bunun pedagojik şiddet olduğunu ve kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

“Buz dağının görünen kısmı”

Sarıyer’deki olayın buz dağının yalnızca görünen kısmı olduğu vurgulandı. Geçmişte Eğitim-Sen aracılığıyla okullarda “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” eğitimleri verilmek istendiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in kararlı duruşu sayesinde bu girişimlerin engellendiği hatırlatıldı. Ancak bugün farklı isimler ve kılıflar altında benzer projelerin sürdüğü ifade edildi.

“Kimlik karmaşası nesil güvenliği krizidir”

Platform, okul ortamındaki sosyo-kültürel iklimin çocukların kimlik algısı üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirterek, LGBT dayatmasının çocuklarda ağır psikolojik tahribatlara yol açtığını savundu. Kanada’da Şubat 2026’da yaşanan okul saldırısına atıf yapılarak, kimlik karmaşasının trajik sonuçlara zemin hazırladığı ileri sürüldü.

“Geçici tedbirler yetmez, köklü düzenleme şart”

Kayseri Aile Platformu, devlet ve Meclis’e çağrıda bulunarak aile kurumunu ve nesilleri koruyacak köklü anayasal ve hukuki adımların ivedilikle hayata geçirilmesini istedi. Açıklamada şu ifadeler öne çıktı:

“Çocuklarımızın zihinsel egemenliğinin ve sağlıklı kimlik gelişiminin muhafazası, hiçbir rehavete ve ideolojik dayatmaya kurban edilemez.”

Sonuç olarak, Kayseri Aile Platformu’nun açıklaması, yalnızca Sarıyer’deki bir okul vakasına değil, eğitim kurumlarında ve toplumda süren daha geniş bir tartışmaya işaret ediyor. Platform, anne-babalar ve sivil toplum kuruluşları olarak teyakkuzda olacaklarını ve çocukların bu ideolojik deneylerin nesnesi hâline getirilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.