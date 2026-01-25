  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri Aile Platformu'ndan 'Gökkuşağı Faşizmi' Belgeseline İlişkin Açıklama

Kayseri Aile Platformu'ndan 'Gökkuşağı Faşizmi' Belgeseline İlişkin Açıklama

TRT Tabii platformunda yayınlanan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran 'Gökkuşağı Faşizmi' belgeselinde görüşlerine yer verilen akademisyenlerin sosyal medyada hedef gösterilmesine Kayseri Aile Platformu tepki gösterdi.

Kayseri Aile Platformu'ndan 'Gökkuşağı Faşizmi' Belgeseline İlişkin Açıklama

Platform tarafından yapılan açıklamada, akademisyenlere yönelik saldırıların yalnızca şahıslara değil, bilimsel özgürlüğe ve düşünce hürriyetine yöneldiği ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bilimsel bilgi üretmek, akademik kanaat açıklamak ve toplumu ilgilendiren meselelerde görüş beyan etmek; baskı, tehdit ve itibarsızlaştırma ile susturulacak faaliyetler değildir. Akademisyenlerin hedef alınmasını kabul etmiyoruz.”

Kayseri Aile Platformu, farklı görüşlere tahammül edemeyen ve susturma yöntemlerini tercih eden yaklaşımların demokratik tartışma kültürüyle bağdaşmadığını, toplumda kutuplaşmayı derinleştirdiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, İstanbul Büyük Aile Platformu tarafından yayımlanan basın açıklamasının da desteklendiği vurgulandı. Akademisyenlere yönelik karalama ve linç kampanyalarının kınandığı açıklama, “Bilim insanlarının baskı altında kalmaksızın görüşlerini ifade edebildiği bir ortam sağlıklı bir toplumun temel şartıdır” sözleriyle tamamlandı.

 

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Bakan Fidan Kayseri'ye geliyor
Bakan Fidan Kayseri’ye geliyor
Kayserispor-Başakşehir: 0-3
Kayserispor-Başakşehir: 0-3
Mobilyacılar Odasında Başkan Sarıkaya, güven tazeledi
Mobilyacılar Odasında Başkan Sarıkaya, güven tazeledi
'Antidepresan kullanımı 10 yılda yaklaşık yüzde 60 arttı'
“Antidepresan kullanımı 10 yılda yaklaşık yüzde 60 arttı"
'Belediye Sadece Yolumuzu Değil Gönlümüzü de Açtı'
'Belediye Sadece Yolumuzu Değil Gönlümüzü de Açtı'
Bakan Tekin'den Kayseri Mutfak Sanatları'na Övgü
Bakan Tekin'den Kayseri Mutfak Sanatları'na Övgü
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!