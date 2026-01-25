Kayseri Aile Platformu'ndan 'Gökkuşağı Faşizmi' Belgeseline İlişkin Açıklama

Platform tarafından yapılan açıklamada, akademisyenlere yönelik saldırıların yalnızca şahıslara değil, bilimsel özgürlüğe ve düşünce hürriyetine yöneldiği ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bilimsel bilgi üretmek, akademik kanaat açıklamak ve toplumu ilgilendiren meselelerde görüş beyan etmek; baskı, tehdit ve itibarsızlaştırma ile susturulacak faaliyetler değildir. Akademisyenlerin hedef alınmasını kabul etmiyoruz.”

Kayseri Aile Platformu, farklı görüşlere tahammül edemeyen ve susturma yöntemlerini tercih eden yaklaşımların demokratik tartışma kültürüyle bağdaşmadığını, toplumda kutuplaşmayı derinleştirdiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, İstanbul Büyük Aile Platformu tarafından yayımlanan basın açıklamasının da desteklendiği vurgulandı. Akademisyenlere yönelik karalama ve linç kampanyalarının kınandığı açıklama, “Bilim insanlarının baskı altında kalmaksızın görüşlerini ifade edebildiği bir ortam sağlıklı bir toplumun temel şartıdır” sözleriyle tamamlandı.