Kayseri Aile Platformu’ndan Sokak Hayvanları Politikalarına Duyarlı Çağrı

Platform adına konuşan Başkan Ahmet Avanlıer, Özdemir’in dile getirdiği hassasiyetin toplumun ortak vicdanına hitap ettiğini belirterek, “Merhamet duygumuzu korumak, canlılara karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek elbette vazgeçilmez bir insanî görevdir. Ancak bu sorumluluk, kaynakların dengeli, adil ve etkin kullanımıyla birlikte ele alınmalıdır.” dedi.

Avanlıer, ekonomik zorluklarla mücadele eden ailelerin ve gençlerin eğitim, istihdam gibi temel ihtiyaçlarının öncelikli olduğunu vurgulayarak, kamu kaynaklarının kullanımında ahlaki bir sorumluluk bilinci gerektiğini ifade etti.

Basın açıklamasında, sokak hayvanlarıyla ilgili politikaların duygusal tepkilerle değil, bilimsel veriler ve toplumsal dengeler gözetilerek yeniden ele alınması gerektiği vurgulandı.

Kayseri Aile Platformu, hem insan onurunu hem de tüm canlıların yaşam hakkını koruyan, ancak kamu kaynaklarının öncelik sıralamasını gözeten bir yaklaşımın savunucusu olduklarını belirtti.

Açıklamanın sonunda Başkan Avanlıer, “Konuyu gündeme taşıyan ve kamuoyunda farkındalık oluşturan Sayın Nimet Özdemir’e teşekkür ediyor; yetkilileri daha kapsayıcı, dengeli ve çözüm odaklı politikalar üretmeye davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.