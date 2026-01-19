Kayseri Aile Platformu, sosyal medyaya dikkat çekti, 'Çocuklarımız Bizim mi?'

Avanlıer, "Bugün sormamız gereken soru şudur: Çocuklarımız gerçekten bizim mi? Yoksa onları denetimsiz, sınırsız ve ahlaki filtrelerden geçmeyen dijital mecralara mı teslim ettik?" diyerek, sosyal medyanın gençlerin dünyasını şekillendiren en güçlü aktör haline geldiğini belirtti.

Aileler, eğitimciler, medya kuruluşları ve karar vericiler olarak toplumsal sorumluluklarının büyük olduğunu ifade eden Avanlıer, "Çocuklarımızın zihin ve gönül dünyasını ekranların, algoritmaların ve görünmeyen ellerin insafına bırakamayız" dedi.

Açıklamada, sosyal medyanın çocuk ve gençler için ciddi riskler barındırdığına vurgu yapıldı. "Dijital okuryazarlık kadar ahlaki ve psikolojik koruyuculuk da şarttır" diyen Avanlıer, ailelerin çocuklarına daha fazla ilgi göstermesi gerektiğini dile getirdi.

Ayrıca, yasaların ve platformların sorumluluklarının güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Avanlıer, Atlas’ın adının bir istatistik olarak kalmaması gerektiğini belirtti. "Kaybettiğimiz her çocuk, sadece bir ailenin değil, bütün toplumun kaybıdır" ifadesini kullandı.

Son olarak, tüm topluma çağrıda bulunan Avanlıer, "Bu mesele bir ‘başkasının çocuğu’ meselesi değildir. Bugün susarsak, yarın hepimiz geç kalmış olacağız" dedi. Kamuoyuna saygıyla duyurulan bu açıklama, çocukların ruh sağlığını tehdit eden içeriklere karşı daha kararlı ve caydırıcı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.