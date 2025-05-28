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Kayseri Ak Parti Değerlendirme Toplantısı Elitaş Başkanlığında Yapıldı

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti üyeleri ve Milletvekilleri İstişare Değerlendirme Toplantısı'nda bir araya geldi.

Kayseri Ak Parti Değerlendirme Toplantısı Elitaş Başkanlığında Yapıldı

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti MKYK Üyesi ve AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı İzzet Buzkan İstişare ve Değerlendirme toplantısında bir araya geldi.  Gerçekleşen toplantıda teşkilat çalışmaları, Kayseri’de ki hizmet ve yatırımlar ile geleceğe yönelik projeler ele alındı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında; “Kadim ve güzide şehrimiz, memleketimiz Kayseri'miz için birlik ve beraberlik içinde gayret etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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