Kayseri Ak Parti İl Başkanı'ndan Yeni Bakanlara Tebrik Ziyareti

Kayseri Ak Parti İl Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Adalet Bakanı olarak atanan Sayın Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı olarak atanan Sayın Mustafa Çiftçi ile bir araya geldi. Bu buluşmada, yeni bakanlara hayırlı olsun dilekleri iletildi.

Başkan, kıymetli bakanlara yeni görevlerinde üstün muvaffakiyetler dileyerek, bu görevlerin ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti. Ayrıca, Kayseri’de bakanları ağırlamaktan onur ve mutluluk duyacaklarını ifade etti. Bakanların Kayseri’deki tüm hemşehrilere selamlarını da ilettiği belirtildi.

Bu ziyaretin, Kayseri için önemli bir adım olduğu vurgulanarak, yeni bakanların destekleriyle şehrin gelişimine katkı sağlanacağına inanıldığı ifade edildi.

Haber Merkezi

