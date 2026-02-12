Kayseri Ak Parti İl Başkanı'ndan Yeni Bakanlara Tebrik Ziyareti

Başkan, kıymetli bakanlara yeni görevlerinde üstün muvaffakiyetler dileyerek, bu görevlerin ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti. Ayrıca, Kayseri’de bakanları ağırlamaktan onur ve mutluluk duyacaklarını ifade etti. Bakanların Kayseri’deki tüm hemşehrilere selamlarını da ilettiği belirtildi.

Bu ziyaretin, Kayseri için önemli bir adım olduğu vurgulanarak, yeni bakanların destekleriyle şehrin gelişimine katkı sağlanacağına inanıldığı ifade edildi.