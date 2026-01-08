Kayseri, 'Akıllı Şehircilik'te İlk 5'e girdi

Yapay Zekâ Destekli A-Kayseri Projesi Ödülle Taçlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen A-Kayseri Yapay Zekâ Aracı, şehir yönetiminde teknolojinin etkin kullanımına örnek oldu. Araç üzerine entegre kamera sistemleri ve yapay zekâ teknolojileriyle çalışan platform; şehir altyapısını anlık olarak izleyerek sorunları tespit eden, çözüm süreçlerini hızlandıran ve veriye dayalı karar alma mekanizmalarını güçlendiren yenilikçi yapısıyla yapay zekâ alanında ödüle layık görüldü.

Kayseri Bilim Merkezi’ne “Uzun Soluklu Emek” Ödülü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi, Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi’nde (TÜBİTEM 2025) “Uzun Soluklu Emek” ödülünü aldı. 14–15 Şubat 2025 tarihlerinde Kocaeli’de düzenlenen zirvede verilen bu ödül, Kayseri’nin bilim ve teknoloji alanında sürdürülebilir, kararlı ve yaygınlaştırıcı çalışmalarının bir göstergesi oldu.

Horizon Europe’ta Büyük Başarı: PVSmile Projesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Avrupa’nın en prestijli araştırma ve inovasyon programı olan Horizon Europe (Ufuk Avrupa) kapsamında kabul edilen PVSmile Projesi ile Türkiye’den yer alan tek kurum oldu. Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı iş birliğinde yürütülen proje; 10 ülkeden 28 kurumun yer aldığı çağrıda 15/15 tam puan alarak fonlanan tek proje olma başarısını gösterdi.

Gençler İçin Bilişim Zinciri Tamamlanıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençleri geleceğin teknoloji liderleri olarak yetiştirmek amacıyla oluşturduğu Bilişim Zincirinin son halkasına yaklaştı. Bilim Tırı, 2025 yılında tamamen Avrupa Birliği finansmanıyla hayata geçirilerek kırsal bölgelerde binlerce öğrenciyle buluştu. Bilişim Akademisi, yazılım, robotik, yapay zekâ ve veri bilimi alanlarında gençlere akademik altyapı kazandırdı. Bilim Merkezi, teorik bilgilerin uygulamaya dönüştüğü deneyim alanı oldu. Yapımı süren Teknoloji Hangarı ise fikirlerin ürüne dönüştüğü bir üretim ve inovasyon merkezi olarak hizmet verecek.

Güvenli Şehir Kayseri

Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından; parklardan tesislere, mezarlıklardan kamusal alanlara kadar 218 kamera ile şehir genelinde güvenlik altyapısı güçlendirilerek ‘güvenli şehir Kayseri’ vizyonuna önemli katkı sağlandı.

Bilim Şehri Kayseri: 350 Bini Aşkın Kişi Bilimle Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bilim festivalleri, Perseid Meteor Yağmuru etkinlikleri ve bilim merkezi faaliyetleri kapsamında; 350 bini aşkın kişi bilim etkinliklerine katıldı. 55 kurum ve kuruluş ile iş birliği yapıldı. 284 eğitici bilim atölyesi gerçekleştirildi. 95 bin ziyaretçi Kayseri Bilim Merkezi’nde ağırlandı.

Büyük Dijital Dönüşüm

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında dijital belediyecilik alanında; 77 bin 448 online işlem gerçekleştirdi. E-Kapı Akıllı Bina Sistemi ile 60 bin akıllı QR kodlu bina levhasını şehir genelinde hayata geçirdi. Ulaşımdan çevreye, şehir yaşamından kamu hizmetlerine kadar birçok alanda vatandaşlara hızlı, erişilebilir ve akıllı çözümler sunuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Akıllı Şehir, Dijital Şehir, Bilim Şehri, Genç Dostu Şehir, Turizm Şehri ve Güvenli Şehir Kayseri başlıkları altında geliştirdiği projelerle; dirençli, sürdürülebilir ve teknoloji odaklı şehir hedefi doğrultusunda Türkiye’de örnek gösterilen bir akıllı şehir modeli oluşturmaya devam ediyor.