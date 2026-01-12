Kayseri Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi Tam Not

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Büyük Millet Meclisi Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu üyeleri ile birlikte, Kayseri’de sosyal belediyecilik anlayışının en anlamlı örneklerinden biri olarak hayata geçirilen Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi ve AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş’i merkezde ağırlayan Başkan Büyükkılıç, burada yürütülen mevcut çalışmalar ve planlanan projeler hakkında detaylı bilgilendirmede bulundu.

Ziyarete Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile çok sayıda bürokrat da eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç, hayırsever merhum Ramazan Büyükkılıç’ın katkılarıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan merkezin yapım süreci, işleyişi ve hedeflenen çalışmalar hakkında komisyon üyelerine kapsamlı bilgiler verdi. İnsan odaklı yaklaşımı, modern altyapısı ve sunacağı hizmetlerle dikkat çeken merkez, TBMM heyeti tarafından büyük beğeni topladı.

Merkezde incelemelerde bulunan komisyon üyeleri, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ve Büyükkılıç ailesine teşekkür ederek, hayırsever merhum Ramazan Büyükkılıç’a Allah’tan rahmet diledi. Ziyaret sırasında merkezin hem Alzheimer hastalarına hem de hasta yakınlarına nefes aldıran örnek bir model olduğu vurgulandı.

Merkezin ortaya çıkış hikâyesini de paylaşan Başkan Büyükkılıç, merhum ağabeyi Ramazan Büyükkılıç’ın hayırseverliğine dikkat çekerek, “Ağabeyim daha önce 32 derslikli bir okul ve bir sağlık merkezi yaptırmıştı. Sonrasında yengemin Alzheimer hastalığı sürecinden etkilenerek, hastaların gündüz destek alabileceği, akşam evlerine dönebileceği ve hasta yakınlarının sosyal hayatını da rahatlatacak bir projeye destek olmak istedi. Hobi bahçeleri, atölyeleri ve sağlık odaklı bu merkez, böyle bir anlayışla hayata geçti. Tamamını ağabeyim yaptı, bizler de çevre düzenlemesi ve organizasyonu üstlendik. İsmini de ‘Naciye–Ramazan Büyükkılıç ve Kızları’ olarak belirledik” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında merkezin teşhir, tanzim ve işletilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne devrine ilişkin protokolün geçtiğimiz günlerde imzalandığını da hatırlattı.

Merhum Ramazan Büyükkılıç’ın kızı Neriman Büyükkılıç’ın da hazır bulunduğu incelemeler sırasında duygusal anlar yaşanırken, heyet merkezi gezerek çalışmaları yerinde inceledi ve Büyükkılıç ailesini bu anlamlı eser dolayısıyla tebrik etti.