Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda Mutlu Önal güven tazeledi

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Olağan Genel Kurulu, Sümer Amatör Evi’nde gerçekleştirildi. 2021 yılından itibaren bu görevi yürüten Mutlu Önal, genel kurula tek listeyle girdi ve yeniden başkan seçildi. Yapılan genel kurul sonrası Yönetim Kurulu asil üyeler şu isimlerden oluştu: Mutlu Önal, Osman Bahadır Kökoğlu, Mehmet Yücel, Melih Candan, Halit Aysu, Halil Demir, Murat Akgöz, İsmail Okumuş, Yunus Özer, Ali Selimoğlu, Eşraf Turgut, Ahmet Duman, Selcan Erişen, Ali Fidan, Yusuf Sarıalp, Halil Aslan, Levent Özocak, Ahmet Adıbelli ve Murat Canıtez.



BAŞKAN MUTLU ÖNAL: HEPİMİZİN DERDİ BU ÜLKENİN EVLATLARINA SAHİP ÇIKMAK

Genel kurulda konuşan Mutlu Önal, “Biz 5 sene önce bir şeyler yapalım, bir şeyler değişsin diye, hayırlı işler gelecekse Allah bizi buralara getirsin dedik. Allah da nasip etti. İyi şeyler yapmaya çalışıyoruz, yapacağız da. Eksiklerimiz var mı? Var. Geldiğimiz günden beri 13 saha yaptık. Bazıları yenilendi, bazıları sıfırdan yapıldı. Biz gittik, koşturduk. Yönetimdeki ağabeylerim destek verdi. Hepimizin derdi bu ülkenin evlatlarına sahip çıkmak. Kötü alışkanlıklara bulaşmasınlar, anne-babasına saygılı, vatanını, milletini sevsinler. Tek derdimiz budur. Amatör camia öyle güçlü bir grup ki; menfaatsiz, çıkarsız bir grubuz. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın” dedi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ise, “Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuzun 19’uncu genel kurulunu icra ederken spor ailesinin değerli üyelerini görmek bizi ziyadesiyle mutlu etti. Şehrimizde amatör spor adına çok güzel gelişmeler yaşanıyor. Burada tanıdığımız, amatör sporun her zaman öncüsü olan başta ASKF Başkanı Mutlu Önal’a, TÜFAD Başkanımız Ahmet Yıldız’a her zaman şükranlarımızı iletiyoruz” diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü Fatih Çağan da, “Yapılan seçimlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dünya spor başkenti olmuş bir Kayseri’de sporun içerisinde olmaktan büyük onur duydum” ifadelerini kullandı.

Genel kurul, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.