Kayseri Ambulans Rallisi başladı: Ekipler zamanla yarışarak vaka yönetimi yaptı

1–7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Kayseri Ambulans Rallisi'nin ilk gününde, yetişkin, çocuk ve travma vakalarına yönelik uygulama istasyonlarında müdahale etapları gerçekleştirildi.

1–7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri kapsamında bu yıl Kayseri Ambulans Rallisi’nin ikincisi düzenlendi. Ralli’nin ilk gününde, yetişkin, çocuk ve travma vakalarına yönelik uygulama istasyonlarında müdahale etapları gerçekleştirildi. Senaryolara göre hazırlanan alanlarda ekipler, belirlenen süreler içinde vaka yönetimi yaptı. İlk gün uygulamaları İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde yürütüldü.

Uygulama alanlarını ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Figen Gürbeden, ekiplerin Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını tebrik ederek başarı temennilerinde bulundu.

Haber Merkezi

