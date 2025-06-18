Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Müzik Alanında Büyük Başarı!
Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ankara'da düzenlenen Mûsikî yarışmalarında önemli bir başarı elde etti. Okulun korosu, Türkiye genelinde birincilik elde ederek büyük bir gurur kaynağı oldu.
Ayrıca, solo performans alanında da Türkiye ikinciliği ile ödüllendirildi. Bu başarı, okulun müzik alanındaki yeteneklerini ve eğitim kalitesini bir kez daha gözler önüne serdi. Öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz!