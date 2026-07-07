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Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisinden Matematik Olimpiyatları'nda onur madalyası

Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi 7. sınıf öğrencisi Ahmet Kaan Bektur, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Toplulukları Uluslararası Matematik Olimpiyatları (TİMO) Final Yarışmasında onur madalyası kazandı.

Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisinden Matematik Olimpiyatları'nda onur madalyası

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Türk Toplulukları Uluslararası Matematik Olimpiyatları (TİMO) Final Yarışması düzenlendi. 2. sınıftan 12. sınıftaki öğrencilere kadar düzenlenen TİMO, matematik alanındaki bilgi ve becerileri ölçmenin yanı sıra, 50’den fazla ülkeden öğrenciyi aynı platformda buluşturan uluslararası bir organizasyon olma özelliği taşıyor. Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi 7. sınıf öğrencisi Ahmet Kaan Bektur, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 2-6 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Türk Toplulukları Uluslararası Matematik Olimpiyatları (TİMO) Final Yarışmasında onur madalyası kazandı.

Haber Merkezi

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