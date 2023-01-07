Kayseri - Ankara yolunda zincirleme kaza

Kaza, Kayseri - Ankara karayolunda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda çok sayıda araç birbirine çarptı. Bazı araçlar çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak tarlaya savruldu. Kaza nedeniyle araç trafiği geçici olarak durduruldu.

Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken ilk belirlemelere göre yaralılar olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.