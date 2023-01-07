Kayseri - Ankara yolunda zincirleme kaza
Kayseri - Ankara karayolunda zincirleme kaza yaşandı. Sisin de etkili olduğu kaza sonrası yol trafiğe kapandı.
- 07.01.2023 11:28
- Güncelleme: 07.01.2023 11:28
- 64
Kaza, Kayseri - Ankara karayolunda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda çok sayıda araç birbirine çarptı. Bazı araçlar çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak tarlaya savruldu. Kaza nedeniyle araç trafiği geçici olarak durduruldu.
Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken ilk belirlemelere göre yaralılar olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN