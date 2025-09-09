Kayseri Arkeoloji Müzesi'nde 'Sanal Müze' heyecanı

06-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, Kayseri Kültür Yolu Festivali’nde de birçok etkinlik olmaya devam ediyor. Kayseri Arkeoloji Müzesi’nde VR etkinliği de bugün saat 17.00’de sona eriyor. Etkinlik kapsamında ziyaretçilerin Çanakkale Anıtı ve Efes Antik Kenti’ni gezme imkanı bulduklarını aktaran Kültür ve Turizim Bakanlığı Döner Sermaye çalışanı Hülya Kaya, “VR etkinliği için buradayız. Burada amaçlarımızdan bir tanesi ’Sanal Müze’. Gidemeyen ve ulaşamayan küçük çocuklarımıza etkinliklerle müzeleri tanıtıyoruz. Burada şu ak iki müzenin görsellerini sunuyoruz. Çanakkale ve Efes Antik Kenti. İnsanlara oradaki yapıyı sanal olarak gösterirken, bir görsel şölen sunuyoruz. Herkes gelebiliyor ve yaş sınırı yok. Yaşı küçük çocuklarda baş dönmesi olabildiği için kısa yapıyoruz. Bugün son günümüz, akşam 17.00’ye kadar katılabilirler” şeklinde konuştu.

VR etkinliğini deneyimleyen vatandaş Ali Osman Çinici, göremediği yerleri görmekten duyduğu sevinci şu sözlerle anlattı: “Demeyimimiz ülkemizde göremediğimiz tarihi yerleri görebilmek. Sunulan imkanlardan da yararlanmak gayet iyi bir şey. Görmediğimiz yerleri görüyoruz. En azından merakımızı gideriyoruz. Efes Antik Kent ve Çanakkale Anıtı’na gitmemiştim ama burada görmek iyi oluyor.”

Etkinliğin gençler için iyi olduğunu, gidemediği yerleri gördüğünü ifade eden Muhammet Ali Çinici ise, “Gidemediğimiz yerleri görmek güzel bir şey. Gençelere böyle bir olanak sağlanması da güzel bir şey. Kültür Yolu Festivali ile yapılmış. Böyle şeyleri destekliyoruz. Gençler için iyi oldu. Ben Efes Antik Kenti’ne ve Çanakkale Anıtı’na gidememiştim ama burada görmüş oldum” ifadelerinde bulundu.