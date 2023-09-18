Kayseri ASKF'den ahde vefa

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan (ASKF) yeni sezonda ahde vefa örneği.

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  • 18.09.2023 11:12
  • Güncelleme: 18.09.2023 11:12
Kayseri ASKF'den ahde vefa
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Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’ndan (ASKF) yeni sezonda ahde vefa örneği.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal ve Yönetim Kurulu üyeleri geçtiğimiz aylarda hayatını kaybedenleri unutmadı. Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi eski dernek müdürü Osman Altun, Erkiletspor Kulüp Başkanı Vedat Arıkan, Kocasinan Gençlikspor yönetici Şevket Işık ve eski futbolculardan Mehmet Batır’ın isimleri 2023-2024 sezonunda Süper U18 Ligi, U18 Ligi, U15 Ligi ve U14 Ligine verildi. Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal, 2023-2024 sezonunda yönetim kurulu üyeleri ile aldığı karar sonrası Osman Altun sezonu Süper U18 Ligi, Şevket Işık sezonu U18 Ligi, Mehmet Batır sezonu U15 Ligi ve Vedat Arıkan sezonu U14 Ligi olarak adlandırıldığını söyledi. Başkan Mutlu Önal; "Aramızdan ayrılan çok değerli büyüklerimizi ve kardeşlerimizi unutmadık. Onların isimlerini yeni başlayan ve başlayacak olan liglerimize verdik. Ahde vefa çok önemlidir. Bir kez daha aramızdan ayrılan Osman Altun’a, Vedat Arıkan’a, Mehmet Batır’a ve Şevket Işık’a Allah’tan rahmet kederli ailelerine başsağlığı diliyorum” dedi.

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İHA

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