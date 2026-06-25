Kayseri Atlas Eğitim'den İyilik Hareketi'ne Katkı

Kayseri’nin köklü eğitim kurumlarından Atlas Eğitim Kurumları, geliri Gazze’deki çocuklara bağışlanacak olan “Aynı Kalpteyiz: Sessiz Çığlıklar” adlı kitabın tanıtımını ve “Türkülerle Türkiye Müzikali”ni Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla gerçekleştirdi.

Atlas Eğitim Kurumları tarafından yürütülen “Kanka Buradayız” projesi kapsamında düzenlenen geceye; Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, Atlas Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Önem, Genel Müdür Ali Ulusoy, Yazar Tahir Fatih Andı ile çok sayıda öğretmen, öğrenci ve veli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından proje tanıtım videosunun izlenmesiyle başlayan programda, Yazar Tahir Fatih Andı’nın “Kanka Buradayım” adlı eserinden ilham alınarak başlatılan projenin süreçleri anlatıldı. Öğrencilerin yıl boyunca gerçekleştirdiği yardım faaliyetleri ve Gazze’ye yönelik dayanışma çalışmaları, öğrenci, öğretmen ve velilerin kaleme aldığı 38 hikâyeden oluşan “Aynı Kalpteyiz: Sessiz Çığlıklar” kitabında bir araya getirildi. Kitabın satışından elde edilecek gelirin tamamının Gazze’deki çocuklara ulaştırılacağı belirtildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Atlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ali Ulusoy, eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını belirterek, öğrencilerin merhamet, paylaşma ve kardeşlik duygularıyla yetişmesinin önemine dikkat çekti.

Daha sonra söz alan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile Yazar Tahir Fatih Andı, projeye katkı sunan öğrenci, öğretmen ve velileri tebrik ederek, sosyal sorumluluk çalışmalarının eğitim hayatındaki önemine vurgu yaptı.

Gecede öğrenci Ali Osman Özkanlı’nın kitapta yer alan temsili bir hikâyeyi sahnede seslendirmesi katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Program kapsamında esere katkı sağlayan 38 yazar ile kitabın editörü Tahir Fatih Andı’ya plaket ve hediye kitapları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Atlas Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Önem de programa katılan protokol üyelerine adlarına dikilen ağaçların sertifikalarını verdi.

Duygu dolu anlara sahne olan program, öğrencilerin Anadolu’nun kültürel zenginliğini sahneye taşıdığı “Türkülerle Türkiye Müzikali” ile sona erdi.