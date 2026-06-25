Kayseri Atlas Eğitim'den İyilik Hareketi'ne Katkı

Kayseri'de Atlas Eğitim Kurumları tarafından yürütülen 'Kanka Buradayız' projesi kapsamında hazırlanan 'Aynı Kalpteyiz: Sessiz Çığlıklar' adlı kitabın tanıtımı gerçekleştirildi. Geliri Gazze'deki çocuklara bağışlanacak kitabın tanıtım programı, 'Türkülerle Türkiye Müzikali' ile taçlandırıldı.

Kayseri Atlas Eğitim'den İyilik Hareketi'ne Katkı

Kayseri’nin köklü eğitim kurumlarından Atlas Eğitim Kurumları, geliri Gazze’deki çocuklara bağışlanacak olan “Aynı Kalpteyiz: Sessiz Çığlıklar” adlı kitabın tanıtımını ve “Türkülerle Türkiye Müzikali”ni Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla gerçekleştirdi.

Atlas Eğitim Kurumları tarafından yürütülen “Kanka Buradayız” projesi kapsamında düzenlenen geceye; Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, Atlas Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Önem, Genel Müdür Ali Ulusoy, Yazar Tahir Fatih Andı ile çok sayıda öğretmen, öğrenci ve veli katıldı.

Kayseri Atlas Eğitim'den İyilik Hareketi'ne Katkı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından proje tanıtım videosunun izlenmesiyle başlayan programda, Yazar Tahir Fatih Andı’nın “Kanka Buradayım” adlı eserinden ilham alınarak başlatılan projenin süreçleri anlatıldı. Öğrencilerin yıl boyunca gerçekleştirdiği yardım faaliyetleri ve Gazze’ye yönelik dayanışma çalışmaları, öğrenci, öğretmen ve velilerin kaleme aldığı 38 hikâyeden oluşan “Aynı Kalpteyiz: Sessiz Çığlıklar” kitabında bir araya getirildi. Kitabın satışından elde edilecek gelirin tamamının Gazze’deki çocuklara ulaştırılacağı belirtildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Atlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ali Ulusoy, eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını belirterek, öğrencilerin merhamet, paylaşma ve kardeşlik duygularıyla yetişmesinin önemine dikkat çekti.

Daha sonra söz alan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile Yazar Tahir Fatih Andı, projeye katkı sunan öğrenci, öğretmen ve velileri tebrik ederek, sosyal sorumluluk çalışmalarının eğitim hayatındaki önemine vurgu yaptı.
Gecede öğrenci Ali Osman Özkanlı’nın kitapta yer alan temsili bir hikâyeyi sahnede seslendirmesi katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Program kapsamında esere katkı sağlayan 38 yazar ile kitabın editörü Tahir Fatih Andı’ya plaket ve hediye kitapları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Atlas Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Önem de programa katılan protokol üyelerine adlarına dikilen ağaçların sertifikalarını verdi.
Duygu dolu anlara sahne olan program, öğrencilerin Anadolu’nun kültürel zenginliğini sahneye taşıdığı “Türkülerle Türkiye Müzikali” ile sona erdi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Eğitimde Yılın Enleri ödülleri sahiplerini buldu
Kayseri Eğitimde Yılın Enleri ödülleri sahiplerini buldu
Sürücü devrilen forkliftin altında kldı
Sürücü devrilen forkliftin altında kldı
Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, 2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti Andican etkinlikleri için Özbekistan'da
Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, 2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti Andican etkinlikleri için Özbekistan'da
Hacılar Belediyesi'nden 67 milyon 900 bin liralık gelir
Hacılar Belediyesi’nden 67 milyon 900 bin liralık gelir
Kayseri'de 21 yıl 11 ay hapisle aranan hükümlü yakalandı
Kayseri’de 21 yıl 11 ay hapisle aranan hükümlü yakalandı
Kayseri'de kasten öldürme suçundan aranan 3 hükümlü yakalandı
Kayseri’de kasten öldürme suçundan aranan 3 hükümlü yakalandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!