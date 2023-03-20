Kayseri Atletikspor: 1 - Kocasinan Şimşekspor: 1

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda ligin 20. haftasında ilk iki sırada yer alan Kayseri Atletikspor ile Kocasinan Şimşekspor karşı karşıya geldi. Zirveyi yakından ilgilendiren zorlu doksan dakika 1-1 tamamlandı.

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  • 20.03.2023 09:55
  • Güncelleme: 20.03.2023 09:55
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Kayseri Atletikspor: 1 - Kocasinan Şimşekspor: 1
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda ligin 20. haftasında ilk iki sırada yer alan Kayseri Atletikspor ile Kocasinan Şimşekspor karşı karşıya geldi. Zirveyi yakından ilgilendiren zorlu doksan dakika 1-1 tamamlandı.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Ramazan Haymana xx, Osman Baruk xx, Halit Karacabay xx

Kayseri Atletikspor: M. Yasin Atıcı xx, Uğur Taşpınar xx, Abdullah Arpaç xx, A.Samet Şimşek xx, Emre Tunahan Gürbüz xx, Yusuf Tolu xx, Anıl Çalış xx, (Emre Fındık x dk.78), Yusuf Karamanoğulları xx, Furkan Batar xx, Doğukan Kılıç xx, (Buğrahan Çiçek x dk.57), Tuncay Kara xx, (Salih Önder x dk.85)

Kocasinan Şimşekspor: Ömer Anıl Polat xxx, Abdulkadir Söyler xx, Furkan Yiğit xx, Halil Yönlü xx, Mertcan Babayiğit xx, Eyüp İzgi xx, (Fikret İbiş x dk.75), Abdullah Enes Ozan xx, (Murat Kıraç x dk.55), Cengiz Eşme xx,(Batuhan Bolat x dk.30 ), (Arda İlhan x dk.75), Naim Can Göksoy xx, Ozan Efe xx, (Mehmet Tek x dk.75), Seyfettin Yesugey xx

Goller: Yusuf Tolu (dk.43) (Kayseri Atletikspor), Cengiz Eşme (dk.15) (Kocasinan Şimşekspor)

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İHA

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