Kayseri Atletikspor'da büyük sevinç

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Atletikspor'da Kayserigücü F.K.'ya karşı alınan 2-1'lik galibiyetinin sevinci yaşanıyor.

PAYLAŞ
  • 15.03.2023 13:30
  • Güncelleme: 15.03.2023 13:30
  • 26
Kayseri Atletikspor'da büyük sevinç
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Atletikspor’da Kayserigücü F.K.’ya karşı alınan 2-1’lik galibiyetinin sevinci yaşanıyor.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu lideri Kayseri Atletikspor, yoluna namağlup devam ediyor. Mavi beyazlılar, ligin 19. haftasında oynadığı maçta rakibi Kayserigücü FK’yı 1-0 geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda bulduğu goller ile 2-1 yenerek, haftayı 3 puanla kapattı. Kayserigücü FK karşısında aldığı 2-1’lik galibiyetle puanını 45’e çıkarttı ve rakibi ile arasındaki puan farkını 7’ye çıkarttı. A Grubu’nda tek mağlubiyeti olmayan takım konumunda yer alan Kayseri Atletikspor, grupta kalan son 3 haftada hata yapmayarak sezonu zirve tamamlamak istiyor. Geride kalan 19. hafta sonunda 17 maça çıkan mavi beyazlılar 14 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Rakip filelere 63 gol atan Kayseri Atletikspor kalesinde ise sadece 8 gol gördü.

Kayseri Atletikspor ligin 20. haftasında 2. sırada yer alan rakibi Kocasinan Şimşekspor ile Pazar günü 3 puan mücadelesi verecek.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Cübbeli Ahmet'ten Kayseri yorumu: 'Kayseri rahat uyu'

Cübbeli Ahmet'ten Kayseri yorumu: 'Kayseri rahat uyu'

Ruhsatsız silah satışı yapanlara Şafak Operasyonu

Ruhsatsız silah satışı yapanlara Şafak Operasyonu

Ak Parti'nin Gençleri Aday Adaylığını Açıkladı

Ak Parti'nin Gençleri Aday Adaylığını Açıkladı

CEO Ertekin, Milletvekili Arık'ın iddialarını çürüttü

CEO Ertekin, Milletvekili Arık'ın iddialarını çürüttü

'Deprem olacak' korkusu üreten provakatörlerden hesap sorulacak mı?

'Deprem olacak' korkusu üreten provakatörlerden hesap sorulacak mı?

Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi şimdi de sel bölgesinde

Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi şimdi de sel bölgesinde

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

4
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

5
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

6
Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milletvekilliği aday adaylığı süreci devam ediyor

Milletvekilliği aday adaylığı süreci devam ediyor

Kahvehanecinin ölümüne sebep olan şahsa 18 yıl hapis

Kahvehanecinin ölümüne sebep olan şahsa 18 yıl hapis

DAHA FAZLA
Hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Baki Bayrak, 'Sarız halkına sahip çıkılması gerekiyor'

Baki Bayrak, “Sarız halkına sahip çıkılması gerekiyor”

TMMOB'dan 'Kayseri Deprem Raporu'

TMMOB’dan ‘Kayseri Deprem Raporu’

Silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

CHP'li Özgür Özer: 'Şehrimizi depreme dayanıklı hale getirmek için çalışacağız'

CHP’li Özgür Özer: “Şehrimizi depreme dayanıklı hale getirmek için çalışacağız”