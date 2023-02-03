Kayseri Atletikspor kritik virajda

Medipax Kayseri Atletikspor Pazar günü, ligin 17. haftasında deplasmanda Yahyalıspor'a konuk olacak.

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  • 03.02.2023 15:04
  • Güncelleme: 03.02.2023 15:04
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Kayseri Atletikspor kritik virajda
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Medipax Kayseri Atletikspor Pazar günü, ligin 17. haftasında deplasmanda Yahyalıspor’a konuk olacak.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu lideri Medipax Kayseri Atletikspor yoluna emin adımlarla ilerliyor. Geride kalan 16. hafta sonunda tek mağlubiyet almayan takım konumunda olan mavi beyazlılar geleceğe umutla bakıyor. Genç ve dinamik bir kadroya sahip olan mavi beyazlılar oynadığı futbol ve aldığı sonuçlar ile taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanıyor. Geçtiğimiz haftayı 14-0 gibi farklı bir sonuçla kapatan Medipax Kayseri Atletikspor kazanma alışkanlığını Pazar günü Yahyalı’da da devam ettirmenin hesabı içerisinde. A Grubunda 16. hafta sonunda oynadığı 14 maçta 11 galibiyet ve 3 beraberlik alan mavi beyazlılar 36 puan topladı.

Yahyalıspor maçı hazırlıklarını bugün tamamlayacak olan Medipax Kayseri Atletikspor ardından maç saatini beklemeye başlayacak. 5 Şubat Pazar günü Yahyalı İlçe Stadı’nda oynanacak olan Yahyalıspor ile Medipax Kayseri Atletikspor maçı saat 14.30’da başlayacak.

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İHA

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