Kayseri Atletikspor son 8'e yükseldi

Kayseri Atletikspor U18 takımı, Türkiye şampiyonasında en iyi 8 takım arasına girdi. Kayseri ekibi, yarın oynayacağı maçı da kazanırsa son 4'e yükselecek.

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  • 20.05.2023 16:17
  • Güncelleme: 20.05.2023 16:17
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Kayseri Atletikspor son 8'e yükseldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Atletikspor U18 takımı, Türkiye şampiyonasında en iyi 8 takım arasına girdi. Kayseri ekibi, yarın oynayacağı maçı da kazanırsa son 4’e yükselecek.

U18 Türkiye şampiyonasında Atletikspor rüzgarı esiyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen ve 4 ilde düzenlenen U18 Türkiye Şampiyonası yarı final maçlarına katılan Kayseri Atletikspor, adım adım zirveye yaklaşıyor. Çorum’daki yarı final müsabakalarına katılan Kayseri Atletikspor, ilk maçında Samsun Büyükşehir Belediyespor’u 3-0, ikinci maçında Niğde Belediyespor’u mağlup ederek grup finalisti oldu. Kayseri Atletikspor yarın oynayacağı grup final maçını da kazanırsa eğer Türkiye’nin en başarılı 4 takımı arasına girecek.

Final maçları önümüzdeki günlerde Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak yer ve tarihte oynanacak.

İHA

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