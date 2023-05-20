Kayseri Atletikspor son 8'e yükseldi

Kayseri Atletikspor U18 takımı, Türkiye şampiyonasında en iyi 8 takım arasına girdi. Kayseri ekibi, yarın oynayacağı maçı da kazanırsa son 4’e yükselecek.

U18 Türkiye şampiyonasında Atletikspor rüzgarı esiyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen ve 4 ilde düzenlenen U18 Türkiye Şampiyonası yarı final maçlarına katılan Kayseri Atletikspor, adım adım zirveye yaklaşıyor. Çorum’daki yarı final müsabakalarına katılan Kayseri Atletikspor, ilk maçında Samsun Büyükşehir Belediyespor’u 3-0, ikinci maçında Niğde Belediyespor’u mağlup ederek grup finalisti oldu. Kayseri Atletikspor yarın oynayacağı grup final maçını da kazanırsa eğer Türkiye’nin en başarılı 4 takımı arasına girecek.

Final maçları önümüzdeki günlerde Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak yer ve tarihte oynanacak.