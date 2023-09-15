Kayseri Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası ve Çocuk Şenliği'ne Hazırlanıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 12 şehirden 75 sporcunun katılacağı Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası final müsabakalarına ve Çocuk Şenliği'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

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  • 15.09.2023 10:39
  • Güncelleme: 15.09.2023 14:25
Kayseri Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası ve Çocuk Şenliği'ne Hazırlanıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 12 şehirden 75 sporcunun katılacağı Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası final müsabakalarına ve Çocuk Şenliği’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu iş birliğinde Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Final Müsabakaları Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nde 16-17 Eylül günlerinde gerçekleşecek. 2023 Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Final Müsabakaları 16-17 Eylül günlerinde saat 09.00-18.00 arası Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nde düzenlenecek. Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Final Müsabakaları tabla bendi müsabakası ve kabak bendi müsabakaları ile tamamlanacak. 12 şehirden 75 sporcu 5 kategoride oklarını hedefe ulaştırmak için mücadele edecek. Kayserililer, Büyükşehir’in ulusal ve uluslararası alanda ev sahipliği yaptığı dev organizasyonların yanı sıra milli takım sporcularının da antrenmanlarında tercihi ettiği Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nde düzenlenecek Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Final Müsabakalarında heyecan dolu yarışları yakından takip edebilecek. Öte yandan büyükşehir belediyesi, kültürüne sahip çıkan, ata sporunu yaşayan ve yaşatan kadim şehir Kayseri’de 2023 Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası’nı Spor A.Ş. Çocuk Şenliği ile birleştirecek. Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nde 17 Eylül Pazar günü saat 14.30’da Çocuk Şenliği de düzenlenecek. Bu iki etkinlik ile Kayserililer adeta spor dolu bir gün yaşayacak.

Şampiyona ve çocuk şenliği için Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı Valilik önünden saat 14.00’de hareket edecek ücretsiz servis imkânı sunulacak.

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İHA

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