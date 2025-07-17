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Kayseri-Avanos karayolunda kaza 2'si ağır 5 kişi yaralandı

Kayseri-Avanos karayolunda minibüs ile otomobilin karıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kayseri-Avanos karayolunda kaza 2'si ağır 5 kişi yaralandı

Kaza, Kayseri - Avanos kara yolunda Nevşehir il sınırlarında meydana geldi. Y.A. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Ş.Ü.‘nün kullandığı minibüs çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçları kullananlar ile devrilen minibüste bulunan 3 yolcu yaralandı. Ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır öğrenildi.

Haber Merkezi

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