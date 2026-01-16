Kayseri Aydınlar Ocağı'ndan Kocasinan Bulvarı İsim Değişikliğine Tepki

Aydınlar Ocağı Kayseri Şube Başkanı HüsEyin Türkmen;

Kocasinan Bulvarı'nın Mustafa Elitaş Bulvarı olarak değiştirilmesi kararının Kayseri kamuoyunda yanlış algılandığını ve eleştirildiğini belirtti.

Mimar Sinan'ın Kayseri'nin manevi değerlerinden biri olduğunu, onun isminin bu bulvardan kaldırılmasının uygun olmadığını vurguladı.

‘ELİTAŞ İSMİ YENİ AÇILACAK BİR CADDEYE VERİLSİN’

Öte yandan, Mustafa Elitaş'ın da Kayseri'nin önemli siyasi figürlerinden biri olduğunu, yeni açılacak bir caddeye veya bulvara onun isminin verilebileceğini ifade etti.

'MİMAR SİNAN'IN İSMİ KORUNSUN'

Kayseri Aydınlar Ocağı olarak bu karardan derhal dönülmesini, Mimar Sinan'ın isminin korunmasını talep ettiklerini belirten Türkmen, aksi takdirde çeşitli eylemler yapacaklarını duyurdu.

‘YANLIŞTAN DÖNMEK ERDEMDİR’

Validen, belediye başkanlarından ve siyasi liderlerden bu konuda destek istediklerini söyleyen Türkmen, yanlıştan dönmenin erdem olduğunu vurguladı.