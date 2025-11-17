  • Haberler
Türkiye Badminton Federasyonu 1'inci Liginde mücadele eden Kayseri Badminton Spor Kulübü namağlup şampiyon oldu.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından 14–16 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenen Süper Lig, 1. Lig ve  Gelişim Ligi Final Müsabakaları yoğun katılımla yapıldı. Kayseri Badminton Spor Kulübü, 1’inci Lig’deki tüm maçlarını kazanarak namağlup şampiyon oldu. Birinci Lig Genel Sıralamasında; Kayseri Badminton Spor Kulübü birinci, Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü ikinci ve DSİ Bent Spor Kulübü üçüncü oldu. Kız ve erkek kategorilerinde en iyi sporcu ödülleri Kayseri takımından İbrahim Haktan Doğan ve İkra Elif Özyiğit’e verildi.

Haber Merkezi

